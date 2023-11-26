Диетолог предупреждает, что употребление бананов на завтрак - плохая идея для здоровья

«Бананы кажутся идеальным вариантом, чтобы взять их с собой утром, но присмотревшись, вы обнаружите, что бананы, съеденные отдельно, — не лучший вариант, потому что они 25 процентов сахара и умеренно кислый. Они дадут вам быстрый заряд энергии, но вы скоро устанете и почувствуете голод», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Без баланса бананового завтрака с полезными жирами многие преимущества бананов теряются, а уровень сахара и кислоты в крови увеличивается».



По словам Пономаревой, это должно предотвратить скачок уровня сахара в крови и последующий сбой. По этой причине она посоветовал сочетать его со здоровыми жирами или специями.

«Поскольку бананы кислые, вам придется нейтрализовать кислоту, чтобы получить пользу от калия, клетчатки и магния без прилива сахара».

Многие из нас утром спешат: то ли на работу, то ли отвезти детей в школу, то ли по делам. И в такие дни может возникнуть соблазн позавтракать, чтобы перекусить на ходу.Бананы являются популярным выбором для этого типа закусок из-за того, что они предварительно упакованы, а также из-за их пищевой ценности. Это также означает, что мы на шаг ближе к тому, чтобы получить порцию пяти ежедневных завтраков утром.Но, по мнению врача, банан на самом деле может быть не лучшим вариантом.Хотя бананы богаты калием и витамином B6 и не содержат холестерина и натрия, они не поддерживают наш уровень энергии в течение дня.Фрукты и овощи, несомненно, являются важной частью здорового и сбалансированного питания.Итак, доктор не говорит, что нам никогда не следует есть бананы. Однако вы должны убедиться, что это сочетается с чем-то еще, чтобы избежать потенциального энергетического сбоя.Чтобы избежать этой проблемы, Пономарева рекомендовала есть бананы вместе с чем-то, что нейтрализует кислоту и замедляет метаболизм сахара.Примеры полезных жиров включают

Плюсы бананов:

Можно найти в вашем продуктовом магазине круглый год.

Легко хранятся.





Здоровое сердца

"Средний банан дает вам 422 миллиграмма, что составляет 9% от ежедневной потребности. Продукты, богатые калием, также помогают вам избавиться от большего количества натрия во время мочеиспускания и расслабить стенки кровеносных сосудов, что помогает снизить кровяное давление".

Бананы наиболее известны тем, что содержат калий, который играет важную роль в здоровье сердца. Этот жизненно важный минерал и электролит несет небольшой электрический заряд, заставляя нервные клетки посылать сигналы, заставляющие ваше сердце регулярно биться, а мышцы сокращаться. Продукты, содержащие калий, помогают защитить артерии от атеросклероза и высокого кровяного давления.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья.

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