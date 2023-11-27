«Хлеб содержит углеводы, клетчатку, витамины и минералы», - отметила она в интервью «Вечерней Москве»

«Можно отказаться от хлеба совсем, потому что существуют другие источники углеводов и питательных веществ, например зерновые каши, овощи, фрукты или орехи».

«Если вы решите исключить хлеб из рациона, то сможете легко найти ему замену. А если вы планируете отказаться от хлеба, потому что следите за фигурой, то замените его хлебцами», - посоветовала диетолог.

Качественный хлеб считается полезным по разным причинам, заявила диетолог Редина.Таким образом, употребление хлеба способствует продолжительной сытости нормализации пищеварения, дает энергию. Его другой несомненный плюс – содержание витаминов комплекса B, в которых нуждаются нервная и кровеносная системы, головной мозг.В то же время, констатировала диетолог Редина, хлеб не является незаменимым продуктом. Отказ от него не навредит, если в рационе достаточно клетчатки, витаминов и микроэлементов.Редина обратила внимание на то, что хлеб может оказаться продуктом, не переносимым организмом (как правило, наблюдается непереносимость каких-то компонентов, например, глютена). По мнению эксперта, людям с аллергией на пшениц и глютен лучше его не есть.Диетолог добавила, что сегодня покупаемый хлеб часто содержит нежелательные и потенциально вредные искусственные добавки в виде ароматизиторов, подсластителей, некачественных жиров, консервантов. Также в хлебе может присутствовать много соли и сахара. Подобный продукт уж точно не может быть незаменимым.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что разгрузочные дни могут не давать ожидаемого эффекта, об этом рассказала врач Екатерина Кашух.

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