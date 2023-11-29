Кардиолог Баум указал на связь повышенного липопротеина и болезней сердца

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проблемы с сердцем

Кардиолог Сет Баум: повышенный уровень белка липопротеина в крови говорит о подверженности атеросклерозу, бляшкам и инфаркту.

Кардиолог Баум проинформировал в интервью о таком маркере сердечно-сосудистых проблем как повышенный липопротеин.

«Этот белок содержит вещество, которое в больших концентрациях приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям», - заявил кардиолог Fox News.

Баум указал на связь повышенного липопротеина и болезней сердца: его избыток сопряжен с процессами развития атеросклероза, накопления в артериях холестерина, появления бляшек и воспаления. Все это создает предпосылки для образования тромбов и возникновения опасных сердечнососудистых нарушений.

«Уровень липопротеина повышен примерно у 20 процентов людей. Причинами этого состояния, по словам кардиолога, могут быть генетика, заболевания щитовидной железы, почек, менопауза», - поделился медик.

Также кардиолог обратил внимание на то, что лекарства или диеты не помогают снизить  повышенный уровень липопротеина. Его содержание остается лишь контролировать, попутно занимаясь доступной профилактикой инфарктов и инсультов.
 
Что помогает избежать инфаркта? Кардиолог Анна Панова отметила в комментарии «МедиФорум», что одним из лучших способов предотвратить опасные сердечные патологии является прохождение регулярных осмотров.

«Попросите своего лечащего врача проверить ваше кровяное давление и уровень холестерина. Высокое кровяное давление может еще больше осложнить атеросклероз, вызывая уплотнение и утолщение стенок артерий».

Кроме того, очень важно не курить, придерживаться здорового рациона, достаточно двигаться и делать упражнения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сочетания продуктов эффективно помогают снижать уровень холестерина.

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Теги : болезни сердца, риск инфаркта, Сет Баум