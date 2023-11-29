Врач Орфанова: мёд и маргарин снижают женские гормоны

«Не стоит злоупотреблять и медом, поскольку в нем содержится бор, который снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских», — отметила врач.

«Также рекомендуется ограничить или полностью исключить из рациона белый дрожжевой хлеб и булочки, которые в основном состоят из пустых калорий, крахмала и дрожжей».

Что такое гормональный дисбаланс?

"Гормональный дисбаланс – это когда в организме наблюдается избыток или недостаток определенного гормона, когда уровень женских гормонов колеблется слишком высоко или слишком низко, будь то из-за этапов жизни, таких как половое созревание, или состояний здоровья, таких как диабет, это может привести к гормональному дисбалансу", - утверждает Комарова.

нерегулярные менструации

Обработанные продукты

"Обработанные продукты содержат много консервантов, соли и сахара. Эти ингредиенты могут привести к воспалению и стрессу надпочечников, что может привести к увеличению веса и серьезным гормональным проблемам", - объясняет гинеколог Комарова.

Сахар и сладкие напитки

"Употребление сладких продуктов и напитков, таких как конфеты, шоколад, пирожные, безалкогольные напитки и фруктовые соки с искусственными ароматизаторами, может нанести вред вашим гормонам. Эти продукты могут постепенно снизить чувствительность лептина и грелина, двух гормонов, играющих важную роль в передаче сигналов о сытости и регулировании аппетита", - говорит Комарова.

Исследования показали, что таким продуктом, в составе которого, как оказалось, есть бор, является мед. Альтернатива сахару, даже такая экологичная как мед, не является безвредным.Помимо этого, в список Орфанова включила маргарин, алкоголь. Они способные кардинально изменить гормональный фон в женском организме.еще ряд продуктов, которые влияют на женские гормоны.Этот дисбаланс может вызвать такие проблемы, как СПКЯ,, увеличение веса, прыщи, трудности с зачатием или бесплодие.Обработка пищевых продуктов – это широкий спектр, и не все обработанные продукты вредны для здоровья. Некоторые продукты должны подвергаться обработке, чтобы гарантировать их безопасность при употреблении, например, пастеризация молока для уничтожения вредных бактерий.Ультраобработанные продукты содержат множество добавок, таких как консерванты, красители, искусственные ароматизаторы, подсластители и другие вещества, которые изменяют текстуру или внешний вид продуктов. Рекомендуется избегать этого типа продуктов питания или употреблять их в умеренных количествах.Более того, употребление сахара вызывает скачок уровня инсулина. Слишком большое количество инсулина может вызвать снижение уровня важнейшего белка, называемого глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ).ГСПГ помогает регулировать уровень тестостерона, который могут использовать ткани вашего тела. Однако когда уровень ГСПГ низкий, количество тестостерона увеличивается, и слишком много тестостерона у женщин может вызвать проблемы.Ранее МедикФорум писал о том, почему важно употреблять продукты с витамином В12.

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