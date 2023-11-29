Врач Павлова: для здоровья щитовидки важен рацион с достатком витамина D и йода

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проверка щитовидной железы

Врач-эндокринолог Ольга Павлова: практика рациона, содержащий в достатке витамин D, йод и селен, является одной из самых полезных для щитовидной железы привычек.

Врач Павлова констатировала: поддерживать здоровье щитовидки крайне важно.

«Здоровье щитовидной железы играет важную роль в психическом и физическом здоровье человека. Этот орган производит гормоны, которые регулируют обмен веществ и функции многих органов и систем», - пояснила медик в комментарии «Вечерней Москве».

Павлова заметила, что для своей нормальной работы щитовидка должна обеспечиваться определенными питательными веществами. В частности, для здоровья щитовидки важен рацион с достатком витамина D и йода, селена. Их главные источники – это овощи, фрукты, орехи, морепродукты.

Медик обратила внимание на то, что здоровью щитовидки могут сильно вредить нездоровые привычки, включая курение и систематическую выпивку. Железа как многие органы, ответственные за выработку гормонов, очень чувствительна к токсинам. Все, что повышает уровень токсинов в организме, вредит и ей.

Также, добавила врач Павлова, для здоровья щитовидки важна психологическая стабильность – подверженность стрессовым состояниям, переживаниям делает орган уязвимым и слабым.

«Когда организм вырабатывает больше адреналина и кортизола, это может повлиять на секрецию гормонов щитовидной железы – важно избегать стрессовых ситуаций», - резюмировала эксперт.

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Ольга Павлова
Ольга Павлова
Здоровье
эндокринолог,
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