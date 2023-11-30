Доктор Мосли считает, что яблоки снижают риск простуды, а врач Алисова предостерегает от яблок людей с СКР

«Употребление яблок помогает вырабатывать в организме оксид азота, который может уменьшить воспаление, улучшить кровяное давление и увеличить количество полезных бактерий, одновременно убивая вредные бактерии в кишечнике», – рассказывает Мосли для Daily Mirror.

«Яблоки — замечательная, портативная еда», - добавляет Мосли.

Профилактика диабета

Расстройство желудка и СКР

"Яблоко в день может вызвать расстройство желудка, если вы один из примерно 10 процентов людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника, широко известным как СРК. Вот почему яблоки теряют свою привлекательность среди людей, которые придерживаются все более популярного способа питания, называемого диетой с низким содержанием FODMAP, для улучшения пищеварения и здоровья. FODMAP короткоцепочечные углеводы, которые плохо и не полностью всасываются в тонком кишечнике человека и приводят к повышенному газообразованию", - говорит Алисова

Низкая кислотность желудка

"С возрастом уровень желудочной кислоты снижается и яблоки могут помочь с ее продукцией у пожилых людей", - утверждает Алисова.

Он говорит, что простое яблоко — один из лучших фруктов, которые вы можете съесть. По словам диетолога, большую помощь здоровья и иммунитету окажет потребление яблок. Витамины, минералы и микроэлементы в составе помогут укрепить иммунную систему, что позволит реже болеть простудными заболеваниями. Кроме того, это сделает организм менее уязвимым перед другими болезнями.Уже давно доказано, что употребление фруктов и овощей жизненно важно для поддержания здорового питания, и существует миллион различных диетических программ и режимов, которые утверждают, что помогают вам жить дольше с помощью суперпродуктов.Флавоноиды известны своим противовоспалительным и антиоксидантным действием, а пектин представляет собой растворимую клетчатку, которая не только насыщает, но и поддерживает регулярный образ жизни. Вместе они ответственны за удивительную пользу яблок для здоровья.Яблоки богаты растворимой клетчаткой, которая замедляет переваривание пищи и поступление глюкозы в кровоток. Исследователи обнаружили, что употребление яблок и груш снижает вероятность развития диабета на 18 процентов, а добавление одной дополнительной порции в неделю снижает риск еще на 3 процента. Есть фрукты — это хорошо, но вам также стоит узнать об этих 8 хитрых вещах, которые повышают уровень сахара в крови.Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова прокомментировалаСогласившись с ним о пользе яблок для здоровья, она предостерегла от чрезмерного употребления фрукта людям с повышенной кислотностью желудка и СКРСиндром раздраженного кишечника обычно диагностируется при хронических проблемах с пищеварением, которые включают спазмы, боли в животе, вздутие живота, газы, диарею и запор. Считается, что от этого заболевания страдает более одного из 10 человек, более 60 процентов из которых — женщины.Желудочная кислота — одна из наших первых линий защиты от насекомых, грибков и паразитов. Это также помогает расщеплять пищу, чтобы она могла правильно усваиватьсяСамое главное, что она помогает расщеплять и усваивать белки, которые жизненно важны для детоксикации, восстановления органов и структур, а также выработки нейротрансмиттеров и гормонов.Ранее МедикФорум писал о пользе кукурузы для костей.

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