Терапевт Хухрев: стойкую икоту могут спровоцировать инфаркт или опухоль желудка
Терапевт Алексей Хухрев указал на связь стойкой икоты с целым рядом опасных заболеваний.
Терапевт Хухрев предупредил в интервью, что продолжительная по времени икота часто является маркером серьезных нарушений.
«Если икота продолжается больше шести часов, это уже называется упорной или стойкой икотой, и в 93% случаев это говорит о нечто серьезном», - заявил медик в беседе с радио Sputnik.
Какие серьезные патологии могут вызывать стойкую икоту:
- Новообразования в гортани;
- Новообразования в щитовидной железе;
- Аневризма аорты;
- Астма;
- Гепатит;
- Гипергликемия при диабете.
«Еще икоту могут спровоцировать опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит и даже инфаркт миокарда», - добавил Хухрев.
Терапевт посоветовал обязательно обращаться к специалисту, если возникает стойкая икота, избавиться от которой не помогают привычные средства. Чем дольше продолжается икота, тем серьезнее может оказаться вызвавший ее недуг, подчеркнул эксперт.
Что вызывает кратковременная икоту:
- Переедание;
- Резкое попадание из жары в холод;
- Стресс;
- Сильный испуг;
- Употребление алкоголя;
- Раздражение блуждающего нерва.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Алексей Хухрев
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врач-терапевт
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