Терапевт Хухрев: стойкую икоту могут спровоцировать инфаркт или опухоль желудка

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/caucasian-woman-covering-her-mouth-with-hands-trying-to-keep-silence-and-not-to-tell-secret-of-her-family-young-female-with-pretty-appearance-gesturing_9763236.htm#page=5&query=smell%20from%20the%20mouth&position=22&from_view=search&track=ais&uuid=3f26c154-a062-4aac-b2e7-03d77d3b42cb
икота

Терапевт Алексей Хухрев указал на связь стойкой икоты с целым рядом опасных заболеваний.

Терапевт Хухрев предупредил в интервью, что продолжительная по времени икота часто является маркером серьезных нарушений.

«Если икота продолжается больше шести часов, это уже называется упорной или стойкой икотой, и в 93% случаев это говорит о нечто серьезном», - заявил медик в беседе с радио Sputnik.

Какие серьезные патологии могут вызывать стойкую икоту:
  • Новообразования в гортани;
  • Новообразования в щитовидной железе;
  • Аневризма аорты;
  • Астма;
  • Гепатит;
  • Гипергликемия при диабете.
«Еще икоту могут спровоцировать опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит и даже инфаркт миокарда», - добавил Хухрев.

Терапевт посоветовал обязательно обращаться к специалисту, если возникает стойкая икота, избавиться от которой не помогают привычные средства. Чем дольше продолжается икота, тем серьезнее может оказаться вызвавший ее недуг, подчеркнул эксперт.

Что вызывает кратковременная икоту:
  • Переедание;
  • Резкое попадание из жары в холод;
  • Стресс;
  • Сильный испуг;
  • Употребление алкоголя;
  • Раздражение блуждающего нерва.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может измениться самочувствие в дни магнитных бурь.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Икота – неожиданный признак рака
Терапевт Кондрахин: нормальная икота не должна длиться больше 30 минут
Икота может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
Теги : икота, признаки болезней, Алексей Хухрев