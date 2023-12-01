Терапевт Хухрев: стойкую икоту могут спровоцировать инфаркт или опухоль желудка

«Если икота продолжается больше шести часов, это уже называется упорной или стойкой икотой, и в 93% случаев это говорит о нечто серьезном», - заявил медик в беседе с радио Sputnik

Новообразования в гортани;

Новообразования в щитовидной железе;

Аневризма аорты;

Астма;

Гепатит;

Гипергликемия при диабете.

«Еще икоту могут спровоцировать опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит и даже инфаркт миокарда», - добавил Хухрев.

Переедание;

Резкое попадание из жары в холод;

Стресс;

Сильный испуг;

Употребление алкоголя;

Раздражение блуждающего нерва.

Терапевт Хухрев предупредил в интервью, что продолжительная по времени икота часто является маркером серьезных нарушений.Какие серьезные патологии могут вызывать стойкую икоту:Терапевт посоветовал обязательно обращаться к специалисту, если возникает стойкая икота, избавиться от которой не помогают привычные средства. Чем дольше продолжается икота, тем серьезнее может оказаться вызвавший ее недуг, подчеркнул эксперт.Что вызывает кратковременная икоту:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может измениться самочувствие в дни магнитных бурь.

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