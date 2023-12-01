Кардиолог Андреев: постоянная усталость может говорить о болезни сердца
Кардиолог Глеб Андреев перечислил симптомы, при появлении которых следует проверить сердце.
Кардиолог Андреев констатировал, что наиболее характерным проявлением сердечных проблем является дискомфорт или болевое ощущение в груди.
«Боль в груди может быть разной: тупой или ноющей, беспокоить регулярно, возникать при физической активности. Также она может сопровождаться одышкой, болью в руке и шее», - объяснил врач в комментарии изданию «Вести Подмосковья».
Кроме того, добавил Андреев, о болезни сердца может говорить постоянная усталость. Снижение выносливости объясняется тем, что слабеющая сердечная мышца хуже справляется с задачей перекачивания крови по телу, из-за чего ухудшается обеспечение органов кислородом, питательными веществами. Люди могут ощущать, что им с трудом дается выполнение повседневных действий, обычные нагрузки чаще вызывают состояния полного бессилия, упадка сил. Кроме того, может ощущаться слабость в ногах.
Также кардиолог Андреев назвал другие симптомы, указывающие на проблемы с сердцем.
- Дурнота, обморочные состояния.
- Затрудненное дыхание, одышка, чувство нехватки воздуха.
- Сбои дыхания и сердцебиения в состоянии покоя.
- Снежность губ при физических нагрузках.
- Отеки конечностей.
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Глеб Андреев
Здоровье
врач-аритмолог, кардиолог сосудистого центра на базе ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России
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