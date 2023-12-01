Кардиолог Андреев: постоянная усталость может говорить о болезни сердца

163 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sleepy-beautiful-blonde-russian-woman-sits-on-armchair-putting-hand-on-head-holding-tv-remote-inside-living-room_13464670.htm#query=tired%20elderly%20woman&position=19&from_view=search&track=ais&uuid=1c9d64b8-39d5-4180-8e88-3f0a501e3bd9
усталость

Кардиолог Глеб Андреев перечислил симптомы, при появлении которых следует проверить сердце.

Кардиолог Андреев констатировал, что наиболее характерным проявлением сердечных проблем является дискомфорт или болевое ощущение в груди.

«Боль в груди может быть разной: тупой или ноющей, беспокоить регулярно, возникать при физической активности. Также она может сопровождаться одышкой, болью в руке и шее», - объяснил врач в комментарии изданию «Вести Подмосковья».

Кроме того, добавил Андреев, о болезни сердца может говорить постоянная усталость. Снижение выносливости объясняется тем, что слабеющая сердечная мышца хуже справляется с задачей перекачивания крови по телу, из-за чего ухудшается обеспечение органов кислородом, питательными веществами. Люди могут ощущать, что им с трудом дается выполнение повседневных действий, обычные нагрузки чаще вызывают состояния полного бессилия, упадка сил. Кроме того, может ощущаться слабость в ногах.

Также кардиолог Андреев назвал другие симптомы, указывающие на проблемы с сердцем.
  • Дурнота, обморочные состояния.
  • Затрудненное дыхание, одышка, чувство нехватки воздуха.
  • Сбои дыхания и сердцебиения в состоянии покоя.
  • Снежность губ при физических нагрузках.
  • Отеки конечностей.
Кардиолог рекомендовал при появлении и повторении названных проблем обращаться к врачу и обследоваться.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стойкая икота может возникать как симптом серьезных патологий.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Глеб Андреев
Глеб Андреев
Здоровье
врач-аритмолог, кардиолог сосудистого центра на базе ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России
Читать MedikForum.ru в
Больное сердце: кардиолог называет неприятные ощущения, которые могут быть его признаком
От боли в груди до тошноты: врач называет тревожные признаки больного сердца
Диетолог назвал опасности злоупотребления луком
Теги : признаки болезней сердца, причины усталости, Глеб Андреев