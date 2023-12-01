Кардиолог Андреев: постоянная усталость может говорить о болезни сердца

«Боль в груди может быть разной: тупой или ноющей, беспокоить регулярно, возникать при физической активности. Также она может сопровождаться одышкой, болью в руке и шее», - объяснил врач в комментарии изданию «Вести Подмосковья»

Дурнота, обморочные состояния.

Затрудненное дыхание, одышка, чувство нехватки воздуха.

Сбои дыхания и сердцебиения в состоянии покоя.

Снежность губ при физических нагрузках.

Отеки конечностей.

Кардиолог Андреев констатировал, что наиболее характерным проявлением сердечных проблем является дискомфорт или болевое ощущение в груди.Кроме того, добавил Андреев, о болезни сердца может говорить постоянная усталость. Снижение выносливости объясняется тем, что слабеющая сердечная мышца хуже справляется с задачей перекачивания крови по телу, из-за чего ухудшается обеспечение органов кислородом, питательными веществами. Люди могут ощущать, что им с трудом дается выполнение повседневных действий, обычные нагрузки чаще вызывают состояния полного бессилия, упадка сил. Кроме того, может ощущаться слабость в ногах.Также кардиолог Андреев назвал другие симптомы, указывающие на проблемы с сердцем.Кардиолог рекомендовал при появлении и повторении названных проблем обращаться к врачу и обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стойкая икота может возникать как симптом серьезных патологий

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