Врач Мэйхед: частые газы – показатель непереносимости молока или болезни кишечника

121 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-with-hands-on-stomach-suffering-from-intense-pain_4167105.htm#page=2&query=abdominal%20pain&position=19&from_view=search&track=ais&uuid=306ff3cf-ac72-462c-a5f8-c84635535acc
боль в животе

Повышенный метеоризм и газы с очень неприятным запахом могут быть признаком проблем со здоровьем.

Врач-гастроэнтеролог Филип Мэйхед отметил в интервью изданию The Sun, что люди не должны игнорировать изменений своего метеоризма.

«Чрезмерный метеоризм и частые газы с вздутием живота может быть показателем синдрома раздраженного кишечника (СРК) или непереносимости молока (лактозы)», - заявил медик.

Врач Мэйхед добавил, что другими симптомами СРК, помимо вздутии и повышенного газообразования, являются   боли в животе, сопровождаемые диареей или запором, которые то появляются то проходят. В случае непереносимости лактозы после употребления молока могут возникать диарея, вздутие и боль в животе, тошнота.

Что такое синдром раздраженного кишечника? Это  распространенное нарушение в работе пищеварительной системы, для которого характерно сочетание отклонений физического и психического свойства. При СРК нарушается нормальная работа кишечника, возникают дискомфортные и болезненные симптомы, хотя, повреждения органа отсутствуют.
 
Почему организм выделяет больше газов. Терапевт Тамара Ильинская отметила в комментарии «МедикФорум», что зачастую это объясняется особенностями рациона – человек употребляет еду и напитки, заставляющие его чаще пукать.

Какие продукты влияют на повышенное газообразование:
  • Мясо;
  • Яйца,
  • Сыр и молоко;
  • Цельнозерновой хлеб;
  • Шоколад;
  • Лук;
  • Мороженое;
  • Кофе.
Поимо того, газы с болью в животе и вздутием часто возникают из-за непереносимости продуктов – не только молока или глютена. С возрастом организм может перестать нормально усваивать разные пищевые компоненты.

Также частые газы – один из показателей того, что человек испытывает стресс, тревогу.

«Если вы уверены, что ваш метеоризм не связан со стрессом, лучше обратиться к врачу. Газы могут учащаться из-за того, что человек заглатывает лишний воздух из-за одышки, связанной с сердечным заболеванием, или из-за проблем с носовым дыханием, которые могут вызываться разными нарушениями», - поделилась советом терапевт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как понять, что человек страдает синдромом раздраженного кишечника.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
3 главные причины нездорового метеоризма
Вздутие живота: вот какие продукты и болезни вызывают его
Как понять, что вы страдаете непереносимостью лактозы: симптомы
Теги : газы, признаки нарушений, Филип Мэйхед