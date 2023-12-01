Врач Мэйхед: частые газы – показатель непереносимости молока или болезни кишечника

«Чрезмерный метеоризм и частые газы с вздутием живота может быть показателем синдрома раздраженного кишечника (СРК) или непереносимости молока (лактозы)», - заявил медик.

Мясо;

Яйца,

Сыр и молоко;

Цельнозерновой хлеб;

Шоколад;

Лук;

Мороженое;

Кофе.

«Если вы уверены, что ваш метеоризм не связан со стрессом, лучше обратиться к врачу. Газы могут учащаться из-за того, что человек заглатывает лишний воздух из-за одышки, связанной с сердечным заболеванием, или из-за проблем с носовым дыханием, которые могут вызываться разными нарушениями», - поделилась советом терапевт.

Врач-гастроэнтеролог Филип Мэйхед отметил в интервью изданию The Sun, что люди не должны игнорировать изменений своего метеоризма.Врач Мэйхед добавил, что другими симптомами СРК, помимо вздутии и повышенного газообразования, являются боли в животе, сопровождаемые диареей или запором, которые то появляются то проходят. В случае непереносимости лактозы после употребления молока могут возникать диарея, вздутие и боль в животе, тошнота.Это распространенное нарушение в работе пищеварительной системы, для которого характерно сочетание отклонений физического и психического свойства. При СРК нарушается нормальная работа кишечника, возникают дискомфортные и болезненные симптомы, хотя, повреждения органа отсутствуют.Терапевт Тамара Ильинская отметила в комментарии «МедикФорум», что зачастую это объясняется особенностями рациона – человек употребляет еду и напитки, заставляющие его чаще пукать.Какие продукты влияют на повышенное газообразование:Поимо того, газы с болью в животе и вздутием часто возникают из-за непереносимости продуктов – не только молока или глютена. С возрастом организм может перестать нормально усваивать разные пищевые компоненты.Также частые газы – один из показателей того, что человек испытывает стресс, тревогу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как понять, что человек страдает синдромом раздраженного кишечника

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.