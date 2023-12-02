Врач Шарапова: частые ночные позывы к мочеиспусканию могут говорить о высоком уровне сахара

«Почки человека, в стремлении переработать избыток сахара в крови, начинают работать без остановок. Это влечет за собой позывы к мочеиспусканию», - пояснила медик порталу «Доктор Питер»

Наличие повышенного уровня сахара в крови является сегодня распространенной медицинской проблемой, с ней тесно связано развитие многих опасных нарушений, включая предиабет и диабет. Врач Шарапова напомнила в интервью, что человек может долгое время не знать об имеющейся гипергликемии – высокий сахар в крови может оставаться незамеченным и не диагностированным годами. Специалистка констатировала, что его симптомы часто оказываются неспецифическими, ассоциируются с переутомлением или другими рутинными недомоганиями.По словам Шараповой, существуют симптомы, возникновение которых должно побудить человека насторожиться и проверить содержание глюкозы в крови. В частности, обратила внимание врач, частые ночные позывы к мочеиспусканию могут говорить о высоком уровне сахара.Также говорить о высоком уровне сахара может сухость кожи и слизистых. При этом возникает значительное огрубление пяток и подошв стоп, кожи локтей и коленей, на голове усиливается перхоть, во рту ощущается постоянная сухость, может возникать синдром сухого глаза.Другие признаки повышенного сахара в крови (и возможного диабета) – отсутствие энергии, слабость, дневная сонливость, неожиданная потеря веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что часто возникающая усталость может говорить о болезни сердца

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