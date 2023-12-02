Ученые доказали, что пиво полезно для мозга, врач Андреева скептически отнеслась к заявлению

"В целом, я скептически отношусь к подобного рода исследованиям. Даже если предположить, что результаты верны, в жизни мы не может точно измерять каждую порцию алкоголя, в отличии от исследования. Также не учитываются индивидуальные особенности организма. Кроме того, мы не можем рассматривать влияние только на один орган или функцию организма. Если он лечит одно, то возможно калечит другое", - говорит Андреева.

Плохой сон

Замедляет процесс похудания

«Каждый раз, когда вы пьете пиво, оно попадает прямо в печень. Тело не имеет способности хранить алкоголь, поскольку оно распознает его как токсин. Затем печень отдает приоритет его использованию для получения энергии».

Обезвоживание

Было обнаружено, что пинта в день приносит пользуРезультаты были получены при опросе 1652 человек, которых спросили об их привычках к употреблению алкоголя, а затем прошли тесты на скорость их мышления и кратковременную память.Любители пива показали более точные и быстрые реакции в вербальной и пространственной рабочей памяти, чем непьющие, любители вина и спиртные напитки, -Ученые ожидали, что любители вина покажут самые выдающиеся результаты. По данным исследования Мексиканского университета, употребление правильного количества алкоголя также имело решающее значение, поскольку слишком большое или слишком малое количество алкоголя ухудшало работоспособность.Оптимальное количество алкоголя для улучшения рабочей памяти для мужчин и женщин составляет 100 г в неделю, что эквивалентно одной дозе алкоголя в день. Эта цифра равна примерно двум единицам алкоголя — или одной пинте 3,6-процентного пива — в день.прокомментировала исследование.Сон может ухудшиться, даже если вы употребляете небольшое количество алкоголя в течение дня.Исследование 2018 года сравнило качество сна участников, которые употребляли разное количество алкоголя, и обнаружило, что даже у тех, кто мало пьет (выпивает две или меньше порций для мужчин, одну или меньше для женщин), наблюдается снижение качества сна на 9,3%. При употреблении алкоголя печень начинает метаболизировать алкоголь, что может привести к беспокойному ночному сну.При употреблении алкоголь выходит «на передний план», потому что печень в первую очередь отдает предпочтение избавлению от этого токсина. Так что, если вы пытаетесь похудеть, поскольку алкоголь имеет приоритетное значение, он может замедлить весь процесс сжигания жира.Алкоголь в пиве может привести к обезвоживанию. Почки отвечают за регулирование жидкости и электролитов, а алкоголь может нарушать выработку гормонов, влияющих на функцию почек, что может повлиять на почки и способность организма регулировать жидкость и электролиты. Он также разрушает гормоны, влияющие на функцию почек.Ранее МедикФорум писал о том, как определить инфаркт по мочке уха.

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