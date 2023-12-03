Врач Антимирова объяснила, почему "твердый" живот сложнее поддается похудению

«Обычно люди жалуются на то, что, несмотря на все усилия, регулярные занятия спортом и соблюдение правильного питания, „жировая ловушка“ никуда не уходит», — говорит врач.

Избегайте продуктов, содержащих трансжиры

"Согласно наблюдательным исследованиям и исследованиям на животных, эти жиры связаны с воспалением, болезнями сердца, резистентностью к инсулину и увеличением брюшного жира", - говорит Лементина.

Придерживайтесь диеты с высоким содержанием белка

"Белок также повышает скорость метаболизма и помогает сохранить мышечную массу во время снижения веса".

мясо

рыба

яйца

молочный

сывороточный протеин

бобы

Снизьте уровень стресса

"Более того, женщины, у которых уже есть большая талия, как правило, производят больше кортизола в ответ на стресс. Повышенный уровень кортизола еще больше способствует увеличению жира в области середины тела".

Занимайтесь аэробными упражнениями (кардио)

"Одно исследование показало, что женщины в постменопаузе теряли больше жира во всех областях, когда они занимались аэробными упражнениями в течение 300 минут в неделю, по сравнению с теми, кто тренировался 150 минут в неделю".

На этот вопрос ответилаВрач Антимирова утверждает, что избавиться от "живота" непросто. Разные виды жира требуют разных способов коррекции.Легче скорректировать мягкий живот, то есть складки на таком животе подвижны. Твердый живот с плотной жировой тканью. Это связано с тем, что плотный жир содержит клетки в состоянии фиброза, и между ними образуются спайки.Для успешной борьбы с плотным жиром врач рекомендует использовать дренажные методы, такие как массаж и различные аппаратные процедуры. Они помогают смягчить жировую ткань и сделать ее более гибкой для коррекции.Следует учесть, что если есть накоплением висцерального жира — жира, который скапливается вокруг внутренних органов, то аппаратные методики не спасут, утверждает Антимирова.назвала 4 способаТрансжиры создаются путем перекачивания водорода в ненасыщенные жиры, такие как соевое масло.Белок является важным питательным веществом для контроля веса.Высокое потребление белка увеличивает высвобождение пептида гормона сытости YY, который снижает аппетит и способствует насыщению.Многие обсервационные исследования показывают, что люди, которые едят больше белка, как правило, имеют меньше брюшного жира, чем те, кто придерживается диеты с низким содержанием белка.Стресс может привести к увеличению жира на животе, заставляя надпочечники вырабатывать кортизол, также известный как гормон стресса.Исследования показывают, что высокий уровень кортизола повышает аппетит и способствует накоплению жира в брюшной полости.Чтобы уменьшить жир на животе, занимайтесь деятельностью, которая снимает стресс. Практика йоги или медитации может быть эффективной.Аэробные упражнения — эффективный способ улучшить здоровье и сжечь калории.Исследования также показывают, что это может быть эффективной формой упражнений для уменьшения жира на животе. Однако результаты неоднозначны относительно того, являются ли упражнения умеренной или высокой интенсивности более полезными.Ранее МедикФорум писал о том, как жирная пища влияет на поджелудочную железу.

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