Учеными найден самый полезный вид чая - и это не зеленый: врач Беляева рассказывает о феноменальной пользе

"Его производят путем сбора почек и листьев чайного растения до того, как они полностью раскроются. Белый чай получил свое название из-за того, что в момент сбора на бутонах появляются крошечные белые волоски", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.





"Некоторые исследования показывают, что белый чай может помочь снизить резистентность к инсулину, но в большинстве этих исследований участвуют животные. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, помогает ли белый чай людям, испытывающим резистентность к инсулину".

"Катехины в чае, включая белый чай, могут влиять на клетки, разрушающие кости, снижая риск остеопороза".

Исследования показали, что белый чай обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами, его экстракты часто включают в состав элитных средств по уходу за кожей,, подтвердила, чтоБелый чай может обладать самым сильным среди подобных напитков потенциалом борьбы с раком.Это возможно, поскольку белый чай практически не подвергается механической обработке, то и содержащиеся в нем витамины С, В1 и Р, эфирные масла, а также антиоксиданты не теряются, а остаются в листьях в полном составе.Люди в Китае на протяжении веков использовали белый чай в лечебных целях. Он полон антиоксидантов , которые могут принести много потенциальной пользы для здоровья. Существуют исследования, подтверждающие некоторые утверждения традиционной медицины о пользе белого чая, но необходимо больше.Белый чай содержит множествоПоскольку белый чай подвергается минимальной обработке, в нем больше антиоксидантов, чем во многих других видах чая.Исследования в пробирках показали, что порошок белого чая эффективен против воспаления клеток кожи человека, вызванного свободными радикалами.Некоторые исследования показывают, что люди, пьющие чай, имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это может быть связано с тем, что полифенолы в белом чае могут расслаблять кровеносные сосуды.Инсулин — это гормон, который естественным образом вырабатывается в организме и помогает контролировать уровень сахара в крови.Инсулинорезистентность, когда ваше тело плохо реагирует на инсулин, может привести к хроническим проблемам со здоровьем, таким как диабет и метаболический синдром.Исследования показали, что свободные радикалы и вызванное ими воспаление могут ускорить остеопороз — заболевание, которое делает кости тоньше.Ранее МедикФорум писал о пользе квашенной капусты.

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