Учеными найден самый полезный вид чая - и это не зеленый: врач Беляева рассказывает о феноменальной пользе
Максимальная польза для здоровья сосредоточена в белом чае, хотя он производится из того же растения, что и черный и зеленый. Но дело в способе обработки листьев, именно это наделяет напиток разным вкусом, запахом и свойствами.
Исследования показали, что белый чай обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами, его экстракты часто включают в состав элитных средств по уходу за кожей, сообщает РБК Life.
Роберт Пасторе, исследователь в области биомедицины и питания человека, подтвердила, что экстракт белого чая способен убивать бактерии, вирусы и грибки в организме с большей эффективностью, чем другие чаи.
Белый чай может обладать самым сильным среди подобных напитков потенциалом борьбы с раком.
Это возможно, поскольку белый чай практически не подвергается механической обработке, то и содержащиеся в нем витамины С, В1 и Р, эфирные масла, а также антиоксиданты не теряются, а остаются в листьях в полном составе.
"Его производят путем сбора почек и листьев чайного растения до того, как они полностью раскроются. Белый чай получил свое название из-за того, что в момент сбора на бутонах появляются крошечные белые волоски", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.
Люди в Китае на протяжении веков использовали белый чай в лечебных целях. Он полон антиоксидантов , которые могут принести много потенциальной пользы для здоровья. Существуют исследования, подтверждающие некоторые утверждения традиционной медицины о пользе белого чая, но необходимо больше.
Белый чай содержит множество антиоксидантов, в том числе полифенолы, флавоноиды и дубильные вещества. Поскольку белый чай подвергается минимальной обработке, в нем больше антиоксидантов, чем во многих других видах чая.
Противовоспалительный эффект
Исследования в пробирках показали, что порошок белого чая эффективен против воспаления клеток кожи человека, вызванного свободными радикалами.
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний
Некоторые исследования показывают, что люди, пьющие чай, имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это может быть связано с тем, что полифенолы в белом чае могут расслаблять кровеносные сосуды.
Снижение резистентности к инсулину
Инсулин — это гормон, который естественным образом вырабатывается в организме и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Инсулинорезистентность, когда ваше тело плохо реагирует на инсулин, может привести к хроническим проблемам со здоровьем, таким как диабет и метаболический синдром.
"Некоторые исследования показывают, что белый чай может помочь снизить резистентность к инсулину, но в большинстве этих исследований участвуют животные. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, помогает ли белый чай людям, испытывающим резистентность к инсулину".
Снижение риска остеопороза
Исследования показали, что свободные радикалы и вызванное ими воспаление могут ускорить остеопороз — заболевание, которое делает кости тоньше.
"Катехины в чае, включая белый чай, могут влиять на клетки, разрушающие кости, снижая риск остеопороза".
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