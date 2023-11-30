Врач Мухина: квашеная капуста зимой полезна для защиты от холода
Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о пользе калорийной, жирной и ферментированной пищи зимой для защиты от холода.
Врач Мухина рассказала о неожиданной пользе зимой квашеной капусты. Этот продукт, по словам специалистки, помогает организму лучше переносить холод.
«Ферментированные зимние блюда, например квашеная капуста, казалось бы, холодные. Но они тоже участвуют в терморегуляции, потому что задерживают воду», - поделилась объяснением Мухина с «Москвой 24».
Также, добавила она, холодная погода лучше переносится организмом при употреблении жирных сортов мяса, рыбы. Терморегуляция в организме после такой еды улучшается благодаря получению жира и белка.
Какие еще продукты и блюда полезны зимой для защиты от холода:
- Умеренно горячие бульоны.
- Сало: достаточно ломтика в 30 граммов за день.
- Паштеты.
- Субпродукты.
- Каши с сухофруктами, орехами и молоком.
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Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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