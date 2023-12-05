Диетолог Тихомирова развеяла миф о важности завтрака, врач Гуреева считает, что лучше все-таки завтракать

«В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. Якобы благодаря этому запускается метаболизм и другие важные процессы. На это могу сказать, что каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально. Никакого вреда или пользы от того, что он поест через 2-3 часа после пробуждения, не будет», — заявила Тихомирова.

Польза завтрака

"Возможно, вы чувствуете спешку, чтобы приготовить еду, думаете, что пропуск завтрака поможет вам похудеть, или считаете, что не будет иметь значения, если вы съедите больше позже, чтобы восполнить пропущенный прием пищи. Правда в том, что пропуск завтрака может привести к весьма негативным последствиям для вашего здоровья", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Важность утреннего завтрака: ключевой источник ежедневных питательных веществ

"Проблемы, связанные с пропуском утреннего приема пищи, широко распространены. Если вы пропустите завтрак, вы можете подвергнуть риску свое здоровье."

Пропуск связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний

Пропуск завтрака связан с увеличением веса

Пропуск завтрака может повысить риск развития диабета

"Это может быть связано с влиянием более длительного голодания от ужина до следующего приема пищи на обмен веществ и уровень сахара в крови".

Прием пищи через несколько часов не принесет никакого вреда здоровью. Об этом рассказалаТакже врач обратила внимание, что есть категории людей, которым завтрак пропускать не рекомендуется — это пациенты, соблюдающие лечебный режим питания, направленный на восстановление функций органа. Например, при хронических гастритах, язве и т.д.Врач-эндокринолог не согласилась с коллегой, утверждая чтоХороший завтрак может помочь вам получить рекомендуемую дневную норму различных питательных веществ, необходимых для хорошего здоровья.Исследования показывают, что дети, которые завтракают, имеютБыло обнаружено, что у тех, кто пропускает завтрак, на 21% выше вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диеты из-за этого, а на 32% выше вероятность умереть от всех причин.Завтрак, скорее всего, приведет к увеличению количества калорий, потребляемых за день, что, в свою очередь, может привести к увеличению веса. Хотя без завтрака у людей может быть меньше энергии для движения и физических упражнений.Одно исследование показало, что почти половина студентов-медсестер, которые не завтракали, имели избыточный вес. Это было одинаково как для студентов мужского, так и для женского пола.Существует множество доказательств того, что регулярный завтрак может защитить от диабета 2 типа.Ранее МедикФорум писал о симптомах дефицита железа.

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