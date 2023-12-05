Диетолог Ивашкевич не советует сочетать хурму с молоком, врач Котельницкий рассказал о пользе для сердца

Чем полезна хурма

Кому нельзя хурму

если у вас есть нарушения в работе поджелудочной железы;

при заболеваниях органов ЖКТ;

при проблемах с почками;

желательно не вводить в рацион детям до 3 лет;

при диабете 1-го или 2-го типа (только после консультации со специалистом);

при ожирении.





Сколько можно съесть хурмы

"Они богаты жизненно важными минералами: кальцием, магнием, фосфором для костей и суставов, калием для борьбы с гипертонией, а также марганцем для нормального функционирования нервов и железом для здорового синтеза и кровообращения эритроцитов", - объясняет Котельницкий.

"Убирая вредные свободные радикалы и токсины, образующиеся в результате окисления здоровых клеток организма, эти органические компоненты хурмы предотвращают сезонные инфекции кашля, простуды, лихорадки и хронические заболевания, такие как диабет, рак, болезни сердца, артрит и деменция", - говорит нутрициолог.

Способствует здоровью сердца

"Хурма очень полезна для сердца. Обладая значительным количеством калия, снижающего давление в артериях, и антоциановыми элементами, обладающими кардиопротекторными свойствами, эффективно снижает повышенное кровяное давление, поддерживает нормальное сердцебиение, пульс, предотвращает гипертонию, аритмию".

Состав хурмы богат полезными веществами, микро- и макроэлементами, витаминами. Среди них: витамины B1, B2, H, PP, K, E, калий, железо, магний, йод. В 100 граммах продукта содержится около 24% суточной нормы бета-каротина, что в несколько раз превышает его содержание в моркови или тыкве, и порядка 80% суточной нормы витамина С.К хурме стоит с осторожностью подходить следующим категориям людей:Количество потребления этого плода зависит от сорта и от объема. Калорийность мелких сортов составляет не больше 55 ккал на 100 г продукта, а вот на медовый сорт приходится больше 77 ккал на 100 г.Лучше всего хурму есть как отдельный продукт или сочетать с цитрусовыми (апельсин, кумкват, помело), яблоками, бананами или грушами.С молочными продуктами плод не рекомендуется не сочетать — связано все опять же с танинами. Эти вещества при контакте с молоком образуют осадок, который в конечном счете приводит к проблемам с пищеварением.Кроме того, хурма содержит множество биологически активных соединений, таких каккоторые обладают ценными антиоксидантными, противовоспалительными, антимикробными, антигипертензивными и омолаживающими свойствами.Хурма богата витамином С, а также флавоноидами, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами, повышающими устойчивость организма и защищающими организм от болезней.Обогащенная витамином Е, который поставляет полезные ненасыщенные жиры и пищевые волокна, регулирующие уровень холестерина, хурма является отличным дополнением к рациону для укрепления здоровья сердца.Ранее МедикФорум писал о симптомах дефицита железа.

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