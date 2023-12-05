Диетолог Ивашкевич не советует сочетать хурму с молоком, врач Котельницкий рассказал о пользе для сердца
О том, чем полезна и чем может навредить хурма, рассказала aif.ru Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт.
Чем полезна хурма
Состав хурмы богат полезными веществами, микро- и макроэлементами, витаминами. Среди них: витамины B1, B2, H, PP, K, E, калий, железо, магний, йод. В 100 граммах продукта содержится около 24% суточной нормы бета-каротина, что в несколько раз превышает его содержание в моркови или тыкве, и порядка 80% суточной нормы витамина С.
Кому нельзя хурму
К хурме стоит с осторожностью подходить следующим категориям людей:
- если у вас есть нарушения в работе поджелудочной железы;
- при заболеваниях органов ЖКТ;
- при проблемах с почками;
- желательно не вводить в рацион детям до 3 лет;
- при диабете 1-го или 2-го типа (только после консультации со специалистом);
- при ожирении.
Сколько можно съесть хурмы
Количество потребления этого плода зависит от сорта и от объема. Калорийность мелких сортов составляет не больше 55 ккал на 100 г продукта, а вот на медовый сорт приходится больше 77 ккал на 100 г.
Лучше всего хурму есть как отдельный продукт или сочетать с цитрусовыми (апельсин, кумкват, помело), яблоками, бананами или грушами.
С молочными продуктами плод не рекомендуется не сочетать — связано все опять же с танинами. Эти вещества при контакте с молоком образуют осадок, который в конечном счете приводит к проблемам с пищеварением.
Врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум дополнил коллегу, рассказав, почему хурма полезна на сердечно-сосудистой системы.
"Они богаты жизненно важными минералами: кальцием, магнием, фосфором для костей и суставов, калием для борьбы с гипертонией, а также марганцем для нормального функционирования нервов и железом для здорового синтеза и кровообращения эритроцитов", - объясняет Котельницкий.
Кроме того, хурма содержит множество биологически активных соединений, таких как полифенолы, дубильные вещества, катехины, проантоцианидины, каротиноиды, которые обладают ценными антиоксидантными, противовоспалительными, антимикробными, антигипертензивными и омолаживающими свойствами.
Хурма богата витамином С, а также флавоноидами, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами, повышающими устойчивость организма и защищающими организм от болезней.
"Убирая вредные свободные радикалы и токсины, образующиеся в результате окисления здоровых клеток организма, эти органические компоненты хурмы предотвращают сезонные инфекции кашля, простуды, лихорадки и хронические заболевания, такие как диабет, рак, болезни сердца, артрит и деменция", - говорит нутрициолог.
Способствует здоровью сердца
Обогащенная витамином Е, который поставляет полезные ненасыщенные жиры и пищевые волокна, регулирующие уровень холестерина, хурма является отличным дополнением к рациону для укрепления здоровья сердца.
"Хурма очень полезна для сердца. Обладая значительным количеством калия, снижающего давление в артериях, и антоциановыми элементами, обладающими кардиопротекторными свойствами, эффективно снижает повышенное кровяное давление, поддерживает нормальное сердцебиение, пульс, предотвращает гипертонию, аритмию".
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