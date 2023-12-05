Врач Тараненко: недосып и другие вредные привычки ухудшают нейропластичность мозга

«Дефицит сна негативно отражается на когнитивных способностях человека: концентрации, памяти и умственной ясности», - заявила медик сайту «АиФ»

«Малоподвижный образ жизни уменьшает нейропластичность мозга, из-за чего память и умственные способности человека снижаются», - предостерегла невролог Наталья Тараненко.

Одной из вредных привычек, ухудшающих функционирование мозга, врач Тараненко назвала систематическое недосыпание.Тараненко уточнила, что недосып негативно сказывается на процессах обработки информации и принятия решений головным мозгом.Кроме того, вредной привычкой, ухудшающей нейропластичность мозга, является постоянная малоподвижность. Поддерживать хорошее кровоснабжение мозга без движения и физической активности невозможно, подчеркнула невролог. Недостаточное кроообеспечение непосредственно влияет на то, что человек начинает хуже соображать.Также врач обратила внимание на то, что неврологическое здоровье требует сбалансированного питания – организму важно получать определенные вещества. К ним, например, относятся полезные жиры (омега-3), витамины группы В и другие, вдобавок микроэлементы, клетчатка. Очень скудный однообразный рацион или неправильное питание негативно сказываются на мозговой активности.Еще один фактор, который ухудшает состояние мозга, – это частые стрессы. В их случае ухудшается проблема недосыпа, и в результате в мозге может увеличиться количество нежелательных и вредных веществ, от которых он плохо очищается.Другой ежедневной привычкой из числа разрушительных для мозга врач считает курение. У курильщиков сужаются сосуды, в результате мозг плохо снабжается кровью и питательными веществами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что долгая работа сидя ведет к пережатию сосудов и вредит сердцу

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