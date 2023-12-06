Эксперты рассказали, что полезнее - свинина или говядина, врач Строков объяснил влияние красного мяса на здоровье
Свинина и говядина – одни из самых популярных видов мяса в России, не считая мяса птицы. При этом в последнее время все чаще можно услышать, что свинина – не самое полезное для организма человека мясо, а потому следует делать выбор в пользу говядины.
Действительно ли свинину можно назвать «мясом второго сорта», а говядина настолько полезна для здоровья, разобралась Общественная служба новостей.
Свинина
Свинина считается достаточно легким для усвоения мясом. К тому же, по сравнению с говядиной или бараниной, она дает меньшую нагрузку на печень. Правда, не каждая часть туши в этом отношении действительно легко усваивается. Так, например, вырезка, лопатка и филе содержат 150 – 180 калорий на 100 граммов, а вот шейка и ребрышки калорийнее в разы – 350 – 400 калорий.
Говядина
Преимущества говядины заключаются, прежде всего, в богатом содержании железа, которого мало в свинине. Так, в 100 граммах говядины содержится 2,7 мг железа, которое при этом легко усваивается организмом. 100 граммов говядины обеспечивает 15% суточной потребности организма в железе.
Спор о том, что лучше и полезнее – свинина или говядина, может длиться еще очень долго. Прежде всего, следует выбирать мясо, исходя из состояния своего здоровья и, конечно же, из вкусовых предпочтений.
Отдельные части говяжьей туши действительно более диетические, а содержащиеся в ней вещества и микроэлементы незаменимы для спортсменов и людей, чья работа связана с физическими нагрузками.
Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал о пользе и вреде красного мяса.
"Как среднестатистический потребитель, вы, вероятно, имеете смутное представление о пищевой ценности белков животного происхождения — например, рыба полезнее красного мяса. Вопрос может быть сложным, потому что у всех животных белков есть плюсы и минусы, исследования могут дать противоречивые результаты, а исследования могут нас удивить. Например, исследования показывают, что с точки зрения холестерина употребление куриного мяса так же вредно для вас, как и употребление говядины", - говорит Строков.
Красное мясо может быть отличным источником железа, а также содержать витамин B12, цинк и белок, которые являются важными питательными веществами. Приготовление красного мяса при высоких температурах также может увеличить риск рака, а красное мясо, как правило, содержит больше насыщенных жиров, чем другие источники белка». Насыщенные жиры, в свою очередь, могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
По сути, это любое мясо, которое было консервировано или с добавлением химикатов, например, бекон, болонья, пепперони, вяленая говядина, хот-доги, колбаса и мясные деликатесы.
Вам не следует съедать более 12–18 унций красного мяса каждую неделю, или примерно три порции, но некоторые эксперты полагают, что чем меньше, тем лучше.
«Многие исследования показали снижение прогрессирования или обращения вспять хронических заболеваний, рака, ожирения и метаболического синдрома, включая диабет, гипертонию и высокий уровень холестерина, когда вы избегаете обработанного красного мяса и значительно ограничиваете потребление красного мяса».
Ранее МедикФорум писал о симптомах дефицита железа.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий