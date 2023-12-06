Эксперты рассказали, что полезнее - свинина или говядина, врач Строков объяснил влияние красного мяса на здоровье

Свинина

Говядина

"Как среднестатистический потребитель, вы, вероятно, имеете смутное представление о пищевой ценности белков животного происхождения — например, рыба полезнее красного мяса. Вопрос может быть сложным, потому что у всех животных белков есть плюсы и минусы, исследования могут дать противоречивые результаты, а исследования могут нас удивить. Например, исследования показывают, что с точки зрения холестерина употребление куриного мяса так же вредно для вас, как и употребление говядины", - говорит Строков.

«Многие исследования показали снижение прогрессирования или обращения вспять хронических заболеваний, рака, ожирения и метаболического синдрома, включая диабет, гипертонию и высокий уровень холестерина, когда вы избегаете обработанного красного мяса и значительно ограничиваете потребление красного мяса».

Действительно ли свинину можно назвать «мясом второго сорта», а говядина настолько полезна для здоровья, разобраласьСвинина считается достаточно легким для усвоения мясом. К тому же, по сравнению с говядиной или бараниной, она дает меньшую нагрузку на печень. Правда, не каждая часть туши в этом отношении действительно легко усваивается. Так, например, вырезка, лопатка и филе содержат 150 – 180 калорий на 100 граммов, а вот шейка и ребрышки калорийнее в разы – 350 – 400 калорий.Преимущества говядины заключаются, прежде всего, в богатом содержании железа, которого мало в свинине. Так, в 100 граммах говядины содержится 2,7 мг железа, которое при этом легко усваивается организмом. 100 граммов говядины обеспечивает 15% суточной потребности организма в железе.Спор о том, что лучше и полезнее – свинина или говядина, может длиться еще очень долго. Прежде всего, следует выбирать мясо, исходя из состояния своего здоровья и, конечно же, из вкусовых предпочтений.Отдельные части говяжьей туши действительно более диетические, а содержащиеся в ней вещества и микроэлементы незаменимы для спортсменов и людей, чья работа связана с физическими нагрузками.рассказал о пользе и вреде красного мяса.Красное мясо может быть отличным источником железа, а также содержать витамин B12, цинк и белок, которые являются важными питательными веществами. Приготовление красного мяса при высоких температурах также может увеличить риск рака, а красное мясо, как правило, содержит больше насыщенных жиров, чем другие источники белка». Насыщенные жиры, в свою очередь, могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.По сути, это любое мясо, которое было консервировано или с добавлением химикатов, например, бекон, болонья, пепперони, вяленая говядина, хот-доги, колбаса и мясные деликатесы.Вам не следует съедать более 12–18 унций красного мяса каждую неделю, или примерно три порции, но некоторые эксперты полагают, что чем меньше, тем лучше.Ранее МедикФорум писал о симптомах дефицита железа.

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