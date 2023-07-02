Диетолог Пономарева назвала самое полезное мясо

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Диетолог Пономарева назвала самое полезное мясо


Есть несколько видов мяса, которые считаются полезными для здоровья, в том числе куриная грудка, индейка, нежирная говядина и баранина. Они обеспечивают важные питательные вещества и могут быть частью сбалансированной диеты.



Однако при употреблении мяса следите за содержанием жира. Также убедитесь, что вы готовите его осторожно и выбираете высококачественные продукты. В конечном счете, выбор самого здорового мяса зависит от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей.

 

Здоровое мясо: обзор питательных вариантов


Обратите внимание, что употребление слишком большого количества мяса может быть вредным для здоровья. 

"Я рекомендую есть только 400-600 граммов мяса в неделю, в зависимости от ваших потребностей в калориях", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Пономарева назвала самые полезные виды мяса.
  • Куриная грудка постная и с высоким содержанием белка: в ней много качественного белка и сравнительно мало жира. Белая часть куриных грудок, в частности, является хорошим источником нежирного белка. Кроме того, есть много  витаминов группы В и минералов, таких как железо и цинк.
  • Мясо индейки с низким содержанием жира и в то же время с высоким содержанием питательных веществ: как и куриная грудка, этот вид мяса содержит мало жира и является хорошим источником белка. Мясо индейки также содержит важные питательные вещества, такие как железо, цинк и витамины группы В. 
  • Питательная говядина: этот тип мяса содержит множество питательных веществ, в том числе высококачественный белок, железо, цинк и несколько витаминов группы В. Однако также известно, что говядина имеет более высокое содержание жира по сравнению с птицей. При выборе рецепта говядины рекомендуется выбирать нежирные куски мяса, такие как вырезка или филе.


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