Терапевт Лаврищев рассказал о связи сонливости и проблем с щитовидкой, врач Арсеньева добавила еще несколько причин

Синдром хронической усталости

"Например, исследования сна могут определить, вызвана ли хроническая усталость расстройством сна, таким как бессонница, обструктивное апноэ во сне или синдром беспокойных ног. Анализы крови могут определить, вызвана ли усталость такими заболеваниями, как анемия, диабет или недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)", - говорит врач.

"Фибромиалгию, первичными симптомами которой являются хронические мышечные боли и усталость, можно отличить от СХУ по наличию триггерных точек, которые не являются особенностью СХУ".

Нарушение памяти или концентрации

Больное горло

Увеличенные или болезненные лимфатические узлы

Необъяснимая мышечная боль

Боль в нескольких суставах

Головные боли (нового типа, характера или степени тяжести)

Неосвежающий сон

Плохое самочувствие в течение более 24 часов после физической или умственной нагрузки.





Сохранение энергии и щадящие упражнения

"В отличие от депрессии, при которой физические упражнения могут помочь облегчить симптомы, физические упражнения могут ухудшить симптомы у людей с СХУ. Это не означает, что следует избегать упражнений – напротив, их следует выполнять осторожно, а не все сразу".

Медик выделил следующие факторы:Лаврищев советует обратиться к врачу и сообщить о проблемах со сном. В случае беспокойства из-за храпа рекомендуется посетить сомнолога. Терапевт подчеркнул, что апноэ может указывать на наличиеОн также предложил пройти скрининг тревоги и депрессии у терапевта, невролога или врача-психиатра. Это особенно важно для тех, кто употребляет алкоголь перед сном, стремясь улучшить его качество.Не существует ни одного лабораторного теста, который мог бы помочь в постановке диагноза, хотя тесты могут проводиться для исключения других заболеваний, имеющих схожие симптомы.Другие хронические заболевания, такие как ВИЧ/СПИД и воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона, язвенный колит), также вызывают стойкую усталость.Диагностика СХУ требует наличия необъяснимой постоянной усталости в течение шести месяцев или более и как минимум четырех из следующих признаков и симптомов:Чтобы избежать перенапряжения, следует расставить приоритеты в повседневной деятельности, чтобы самые утомительные задачи выполнялись в лучшее время дня. Планируйте спокойный день после напряженного. Регулярный отдых в течение дня даже в течение коротких периодов времени (например, от 5 до 10 минут) может оказаться полезным.Ранее МедикФорум писал о симптомах гормонального сбоя.

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