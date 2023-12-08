Эндокринолог Калинчев: постоянные усталость и апатия могут указывать на гормональный сбой

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усталость

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал о признаках гормонального сбоя.

Врач Калинчев рассказал в интервью, что нормальные гормональные изменения в организме обычно бывают обусловлены возрастом.

«У любого человека после 35 лет начинаются гормональные отклонения — это нормальное состояние естественного старения», - поделился медик с «Вечерней Москвой».

Гормональный сбой подразумевает значительно более существенные и опасные для человека «перекосы» в балансе гормонов. Такой сбой может возникать под влиянием хронических заболеваний, образа жизни, посменной или ночной работы, нездорового питания, ведущего к ожирению.

Чем опасен гормональный сбой? По словам Калинчева, без коррекции или лечения человек с такой проблемой быстро стареет, и речь идет не о внешности. При гормональном сбое возникает характерная пассивность, отсутствие интереса к жизни – это делает человека социально замкнутым и повышает риск связанных с такой социальной изоляцией психических проблем.

«Если в зрелом возрасте человек теряет радость от жизни, желание гулять и выходить из дома, то это явный признак гормонального сбоя, который может привести к печальным последствиям», - предупредил врач.

Симптомы гормонального сбоя. Эндокринолог констатировал, что на него могут указывать постоянные усталость и апатия.

«Если у человека растет вес и он постоянно испытывает плохое самочувствие, слабость и апатию, то это может указывать на проблемы с гормонами», - уточнил Калинчев.

Кроме того, о проблеме сигнализирует снижение либидо, как и в целом снижение физической активности – человек все больше тяготеет к малоподвижному времяпровождению.

Другие симптомы – нарушения менструального цикла у женщин и рост груди у мужчин, выпадения волос на голове и их рост в неожиданных местах на теле, высыпания и покраснения на коже, необъяснимая отечность, повышенная зябкость или, наоборот, ощущение жара и избыточная потливость, нарушения сна.

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Алексей Калинчев
Алексей Калинчев
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : гормональный сбой, признаки нарушений, Алексей Калинчев
Эндокринолог Калинчев: постоянные усталость и апатия могут указывать на гормональный сбой
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