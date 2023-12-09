Кардиолог Закиев: иногда для снижения холестерина можно обойтись изменением питания
По словам кардиолога Вадима Закиева, добиться снижения холестерина в некоторых случаях позволяют изменения питания без необходимости принимать лекарства.
Кардиолог Закиев заявил, беседуя с «Газетой.Ru», что иногда для снижения холестерина можно обойтись изменением питания.
«Для медикаментозной терапии используются статины, эзетимиб, ингибиторы PCSK9 и инклисиран. Однако медикаментозная терапия всегда добавляется к диете. У некоторых пациентов возможно обойтись только изменением питания», - отметил медик.
Специалист сообщил, что питание в соответствии со средиземноморской диетой или диетой DASH эффективно помогает снижать высокий уровень холестерина, у такой эффективности имеется доказательная база.
«Подразумевается максимальный отказ от жиров животного происхождения, то есть сала, сливочного масла, колбас, свинины и жирных молочных продуктов. Добавить в рацион следует овощи, фрукты, орехи, растительное масло, в первую очередь оливковое, а также жирную рыбу», -сказал Закиев об этих диетах.
Каких продуктов не должно быть в питании при повышенном холестерине?Следующие жирные продукты врачи советуют свести к минимуму или исключить:
- Жирное мясо;
- Продукты из переработанного мяса, в том числе колбасы и пироги;
- Масло, топленое масло, сало;
- Сыр;
- Сливки, сметана и мороженое;
- Промышленные шоколад и кондитерские изделия.
Почему возникает высокий холестерин? Обычно высокий уровень холестерина в крови бывает тесно связан с такими факторами образа жизни, как употребление слишком большого количества жирной пищи, недостаточные физические нагрузки, лишний вес, курение или злоупотребление алкоголем.
Признаки повышенного холестерина:
- Боль в ногах при беге, ходьбе;
- Желтые пятна и отложения под кожей (ксантомы, ксантелазмы);
- Боли в области сердца при физических или эмоциональных нагрузках;
- Одышка;
- Внезапно возникающая слабость, усталость;
- Слабость в ногах, холодные конечности.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Вадим Закиев
Здоровье
кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ
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