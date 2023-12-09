Кардиолог Закиев: иногда для снижения холестерина можно обойтись изменением питания

«Для медикаментозной терапии используются статины, эзетимиб, ингибиторы PCSK9 и инклисиран. Однако медикаментозная терапия всегда добавляется к диете. У некоторых пациентов возможно обойтись только изменением питания», - отметил медик.

«Подразумевается максимальный отказ от жиров животного происхождения, то есть сала, сливочного масла, колбас, свинины и жирных молочных продуктов. Добавить в рацион следует овощи, фрукты, орехи, растительное масло, в первую очередь оливковое, а также жирную рыбу», -сказал Закиев об этих диетах.

Жирное мясо;

Продукты из переработанного мяса, в том числе колбасы и пироги;

Масло, топленое масло, сало;

Сыр;

Сливки, сметана и мороженое;

Промышленные шоколад и кондитерские изделия.

Боль в ногах при беге, ходьбе;

Желтые пятна и отложения под кожей (ксантомы, ксантелазмы);

Боли в области сердца при физических или эмоциональных нагрузках;

Одышка;

Внезапно возникающая слабость, усталость;

Слабость в ногах, холодные конечности.

Кардиолог Закиев заявил, беседуя с «Газетой.Ru» , что иногда для снижения холестерина можно обойтись изменением питания.Специалист сообщил, что питание в соответствии со средиземноморской диетой или диетой DASH эффективно помогает снижать высокий уровень холестерина, у такой эффективности имеется доказательная база.Следующие жирные продукты врачи советуют свести к минимуму или исключить:Что также важно для снижения холестерина – это физические нагрузки и подвижность. Необходимо чаще вставать со стула, ходить пешком, выполнять упражнения.Обычно высокий уровень холестерина в крови бывает тесно связан с такими факторами образа жизни, как употребление слишком большого количества жирной пищи, недостаточные физические нагрузки, лишний вес, курение или злоупотребление алкоголем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется опасный для человека острый панкреатит.

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