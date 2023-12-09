Кардиолог Закиев: иногда для снижения холестерина можно обойтись изменением питания

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кусок торта

По словам кардиолога Вадима Закиева, добиться снижения холестерина в некоторых случаях позволяют изменения питания без необходимости принимать лекарства.

Кардиолог Закиев заявил, беседуя с «Газетой.Ru», что иногда для снижения холестерина можно обойтись изменением питания.

«Для медикаментозной терапии используются статины, эзетимиб, ингибиторы PCSK9 и инклисиран. Однако медикаментозная терапия всегда добавляется к диете. У некоторых пациентов возможно обойтись только изменением питания», - отметил медик.

Специалист сообщил, что питание в соответствии со  средиземноморской диетой или диетой DASH эффективно помогает снижать высокий уровень холестерина, у такой эффективности имеется доказательная база.

«Подразумевается максимальный отказ от жиров животного происхождения, то есть сала, сливочного масла, колбас, свинины и жирных молочных продуктов. Добавить в рацион следует овощи, фрукты, орехи, растительное масло, в первую очередь оливковое, а также жирную рыбу», -сказал Закиев об этих диетах.

Каких продуктов не должно быть в питании при повышенном холестерине?Следующие жирные продукты врачи советуют свести к минимуму или исключить:
  • Жирное мясо;
  • Продукты из переработанного мяса, в том числе колбасы и пироги;
  • Масло, топленое масло, сало;
  • Сыр;
  • Сливки, сметана и мороженое;
  • Промышленные шоколад и кондитерские изделия.
Что также важно для снижения холестерина – это физические нагрузки и подвижность. Необходимо чаще вставать со стула, ходить пешком, выполнять упражнения.

Почему возникает высокий холестерин? Обычно высокий уровень холестерина в крови бывает тесно связан с такими факторами образа жизни, как употребление слишком большого количества жирной пищи, недостаточные физические нагрузки, лишний вес, курение или злоупотребление алкоголем.

Признаки повышенного холестерина:
  • Боль в ногах при беге, ходьбе;
  • Желтые пятна и отложения под кожей (ксантомы, ксантелазмы);
  • Боли в области сердца при физических или эмоциональных нагрузках;
  • Одышка;
  • Внезапно возникающая слабость, усталость;
  • Слабость в ногах, холодные конечности.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Вадим Закиев
Вадим Закиев
Здоровье
кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ
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