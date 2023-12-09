Профессор Корнберг: больная печень может не чувствоваться годами
Профессор Маркус Корнберг (Немецкий институт печени) заявил, что предстоящие новогодние праздники могут стать стрессовым событием для печени.
Профессор Корнберг сообщил, что юди часто не подозревают об имеющихся проблемах с печенью – больная печень может не чувствоваться годами.
«Если печень больна, этого можно не чувствовать годами так как орган, лишенный нервов, не испытывает болевых ощущений. Лишь у некоторых пациентов возникает дискомфорт в правой верхней части живота, когда печень становится увеличенной и начинает давить на окружающие ткани», - рассказал ученый FOCUS Online.
Наиболее типичным симптомом проблем с печенью является желтуха: пожелтение кожи и белков глаз. Такое изменение встречается лишь у сравнительно небольшого числа людей.
Чаще всего печень делает больной не алкоголь. Проблемы с печенью часто связывают заболевания печени со злоупотреблением алкоголем, но у большинства людей орган страдает от ожирения, вызываемого нездоровым питанием и малоподвижностью. Эксперт посоветовал избегать употребления слишком большого количества сладких напитков и соков, которые способствуют быстрому накоплению жира в печени.
«Жировые отложения – самая большая проблема для печени. Их сочетание с высоким кровяным давлением и нарушениями обмена сахара и жиров может привести к появлению очень серьезного повреждения органа».
Как сохранить печень здоровой? По словам профессора Корнберга важную роль может сыграть, правильное питание. Вот что нужно делать:
- Сокращать потребление насыщенных жиров, употреблять достаточно ненасыщенных жиров;
- Есть клетчатку;
- Ограничить сахар и рафинированные углеводы;
- Избегать алкоголя;
- Употреблять нежирный белок;
- Пить воду.
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