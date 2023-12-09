Профессор Корнберг: больная печень может не чувствоваться годами

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боль в животе

Профессор Маркус Корнберг (Немецкий институт печени) заявил, что предстоящие новогодние праздники могут стать стрессовым событием для печени.

Профессор Корнберг сообщил, что юди часто не подозревают об имеющихся проблемах с печенью – больная печень может не чувствоваться годами.

«Если печень больна, этого можно не чувствовать годами так как орган, лишенный нервов, не испытывает болевых ощущений. Лишь у некоторых пациентов возникает дискомфорт в правой верхней части живота, когда печень становится увеличенной и начинает давить на окружающие ткани», - рассказал ученый FOCUS Online.

Наиболее типичным симптомом проблем с печенью является желтуха: пожелтение кожи и белков глаз. Такое изменение встречается лишь у сравнительно небольшого числа людей.

Чаще всего печень делает больной не алкоголь. Проблемы с печенью часто связывают заболевания печени со злоупотреблением алкоголем, но у большинства людей орган страдает от ожирения, вызываемого нездоровым питанием и малоподвижностью. Эксперт посоветовал избегать употребления слишком большого количества сладких напитков и соков, которые способствуют быстрому накоплению жира в печени.

«Жировые отложения – самая большая проблема для печени.  Их сочетание с высоким кровяным давлением и нарушениями обмена сахара и жиров может привести к появлению очень серьезного повреждения органа».

Как сохранить печень здоровой? По словам профессора Корнберга важную роль может сыграть, правильное питание.  Вот что нужно делать:
  • Сокращать потребление насыщенных жиров, употреблять достаточно ненасыщенных жиров;
  • Есть клетчатку;
  • Ограничить сахар и рафинированные углеводы;
  • Избегать алкоголя;
  • Употреблять нежирный белок;
  • Пить воду.
Также для сохранения здоровья печени следует  поддерживать физическую активность, вакцинироваться от гепатита.

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Теги : болезни печени, опасность для здоровья, Маркус Корнберг