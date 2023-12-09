Профессор Корнберг: больная печень может не чувствоваться годами

«Если печень больна, этого можно не чувствовать годами так как орган, лишенный нервов, не испытывает болевых ощущений. Лишь у некоторых пациентов возникает дискомфорт в правой верхней части живота, когда печень становится увеличенной и начинает давить на окружающие ткани», - рассказал ученый FOCUS Online

«Жировые отложения – самая большая проблема для печени. Их сочетание с высоким кровяным давлением и нарушениями обмена сахара и жиров может привести к появлению очень серьезного повреждения органа».

Сокращать потребление насыщенных жиров, употреблять достаточно ненасыщенных жиров;

Есть клетчатку;

Ограничить сахар и рафинированные углеводы;

Избегать алкоголя;

Употреблять нежирный белок;

Пить воду.

Профессор Корнберг сообщил, что юди часто не подозревают об имеющихся проблемах с печенью – больная печень может не чувствоваться годами.Наиболее типичным симптомом проблем с печенью является желтуха: пожелтение кожи и белков глаз. Такое изменение встречается лишь у сравнительно небольшого числа людей.Проблемы с печенью часто связывают заболевания печени со злоупотреблением алкоголем, но у большинства людей орган страдает от ожирения, вызываемого нездоровым питанием и малоподвижностью. Эксперт посоветовал избегать употребления слишком большого количества сладких напитков и соков, которые способствуют быстрому накоплению жира в печени.По словам профессора Корнберга важную роль может сыграть, правильное питание. Вот что нужно делать:Также для сохранения здоровья печени следует поддерживать физическую активность, вакцинироваться от гепатита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в пояснице может возникать из-за воспаления поджелудочной.

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