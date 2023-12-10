Daily Mail: добавки с высокими дозами омега-3 повышают риск аритмии, терапевт Андреева предупредила о риске кровотечений





Польза и вред рыбьего жира

"Было доказано, что рыбий жир, богатый полезными для сердца жирными кислотами омега-3, снижает уровень триглицеридов в крови, снимает воспаление и даже облегчает симптомы таких заболеваний, как ревматоидный артрит. Однако больше рыбьего жира не всегда лучше, и прием слишком высокой дозы может принести больше вреда, чем пользы, когда дело касается вашего здоровья", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Это связано с тем, что большие дозы омега-3 могут стимулировать выработку глюкозы, что может способствовать долгосрочному высокому уровню сахара в крови".

Кровотечение

"Кровоточивость десен и носовые кровотечения — два характерных побочных эффекта чрезмерного потребления рыбьего жира", - предупреждает Андреева.

"По этой причине часто рекомендуется прекратить прием рыбьего жира перед операцией и проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать добавки, если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, такие как варфарин".

Повышенный уровень жиров в крови повышает риск инсультов и инфарктов. Уменьшить концентрацию жиров, по некоторым научным данным, могут добавки с омега-3 жирными кислотами.Однакопредупреждает, что последние исследования показывают:(фибрилляции предсердий), при которой сердцебиение становится нерегулярным и учащенным. Это состояние значительно повышает риск инсультов и инфарктов.Рыбий жир хорошо известен своими полезными для здоровья свойствами.Вот 8 потенциальных побочных эффектов, которые могут возникнуть, если вы потребляете слишком много рыбьего жира или жирных кислот омега-3.Некоторые исследования показывают, что добавление большого количества жирных кислот омега-3 может повысить уровень сахара в крови у людей с диабетом.Например, одно небольшое исследование показало, что прием 8 граммов жирных кислот омега-3 в день привел к повышению уровня сахара в крови на 22% у людей с диабетом 2 типа за восьминедельный период.Однако другие исследования дали противоречивые результаты, предполагая, что только очень высокие дозы влияют на уровень сахара в крови.Другой анализ 20 исследований показал, что ежедневные дозы до 3,9 граммов EPA и 3,7 граммов DHA — двух основных форм жирных кислот омега-3 — не влияют на уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.Исследование с участием 56 человек показало, что прием 640 мг рыбьего жира в день в течение четырехнедельного периода снижает свертываемость крови у здоровых взрослых.Кроме того, другое небольшое исследование показало, что прием рыбьего жира может быть связано с более высоким риском кровотечений из носа: у 72% подростков, принимавших 1–5 граммов рыбьего жира в день, кровотечения из носа были побочным эффектом.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде яиц.

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