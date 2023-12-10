Эксперты Роспотребнадзора сообщили об особенностях питания зимой, диетолог Пономарева дала советы как не потолстеть
Зимнее время действительно требует особого внимания к питанию и здоровью.
Специалисты из территориального отдела Роспотребнадзора указывают на важность правильного рациона в холодное время года.
Иммунитет и общее здоровье важно поддерживать через питание, особенно в условиях зимних холодов. Увеличение энергозатрат требует более калорийной и питательной пищи, включающей жиры, углеводы, белки, а также витамины и минералы. Важно употреблять продукты, богатые полезными жирами, такими как жирная рыба, растительные масла, а также углеводы, которые дадут быструю энергию, такие как зерновые продукты, овощи, зелень, фрукты и орехи.
Еще одной проблемой зимнего времени является набор лишних килограммов. Врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум рассказала как удержать вес зимой.
"Многие люди склонны набирать вес в зимний период по разным причинам. По мере того как температура падает, снижается и ваша мотивация к движению, что является одним из наиболее распространенных факторов, вызывающих увеличение веса в это время года", - говорит Пономарева.
Фактически, зимний сезон изобилует праздниками, сезоном свадеб и фестивалей, которые могут способствовать перееданию, малоподвижному образу жизни и потреблению калорийной пищи.
Более того, недостаток витамина D, низкая температура тела и пропуск ежедневных физических упражнений могут привести к тому, что человек с течением времени очень легко наберет вес.
Физические упражнения в помещении могут помочь
При правильном питании для похудения физические упражнения также очень важны. Без физических упражнений диета не поможет вам похудеть. А из-за холодной погоды люди избегают тренировок. Очевидно, что сокращение физических упражнений и увеличение количества еды в этом сезоне во многом ответственны за увеличение веса.
"Попробуйте гулять, заниматься йогой, зумбой, аэробикой, силовыми тренировками дома, и вы сможете оставаться в отличной форме".
Придерживайтесь здоровой диеты
"Многие люди склонны есть кофе с печеньем, шоколадный торт или кекс во время празднования Рождества и Нового года. Это комфортные продукты, которые также содержат натрий и заставляют вас набирать лишние килограммы".
Чтобы этого не произошло, постарайтесь включить в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые. Если вы посещаете вечеринку или общественное мероприятие натощак, в конечном итоге вы едите больше. Либо придерживайтесь салата или вареных овощей, которые дадут вам чувство сытости, и вы не будете переедать во время вечеринки.
Чрезмерное употребление алкоголя
Да, вы нас здесь услышали! Это может привести к увеличению веса. Выпивка, конечно, не является эликсиром хорошего здоровья.
"Хотя употребление алкоголя в умеренных количествах по-прежнему допустимо, злоупотребление алкоголем, безусловно, может принести больше вреда, чем пользы. Это может привести к тому, что вы наберете вес".
Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде яиц.
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