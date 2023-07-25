Онколог Черемушкин назвал постоянное вздутие среди симптомов рака брюшной полости

Постоянное вздутие живота.

Снижение, исчезновение аппетита.

Ощущение тошноты.

Регулярный запор или диарея.

Периодически возникающие боли в животе.

«Постоянное вздутие живота говорит о нарушении кишечника, тошнота – об интоксикации при большом объеме опухолевых клеток в организме», - уточнил онколог.

«Ранние симптомы рака можно обнаружить только при постоянном диспансерном наблюдении, когда человек приходит в клинику и обследуется»,- констатировал онколог.

Рак брюшной полости подразумевает появление злокачественных опухолей в желудке и кишечнике. По словам онколога Черемушкина, симптомы этих образований являются неспецифичными – их можно принять за проявление других недомоганий. В комментарии для NEWS.ru врач перечислил эти симптомы.Черемушкин подчеркнул, что по внешним симптомам рак брюшной полости обнаруживается только на поздней стадии. Врач отметил, что желудок и кишечник являются трубчатыми структурами, способными растягиваться. Это позволяет возникающим опухолям расти какое-то время без особого дискомфорта. Только когда образования становятся достаточно крупными, чтобы вызывать непроходимость, появляются неприятные признаки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях возникают отеки в разных частях тела.

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