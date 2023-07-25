Онколог Черемушкин назвал постоянное вздутие среди симптомов рака брюшной полости

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проблемы в области живота

Онколог Евгений Черемушкин рассказал о неспецифичных. проявлениях патологии.

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Рак брюшной полости подразумевает появление злокачественных опухолей в желудке и кишечнике. По словам онколога Черемушкина, симптомы этих образований являются неспецифичными – их можно принять за проявление других недомоганий. В комментарии для NEWS.ru врач перечислил эти симптомы.
  • Постоянное вздутие живота.
  • Снижение, исчезновение аппетита.
  • Ощущение тошноты.
  • Регулярный запор или диарея.
  • Периодически возникающие боли в животе.
«Постоянное вздутие живота говорит о нарушении кишечника, тошнота – об интоксикации при большом объеме опухолевых клеток в организме», - уточнил онколог.

Черемушкин подчеркнул, что по внешним симптомам рак брюшной полости обнаруживается только на поздней стадии. Врач отметил, что желудок и кишечник являются трубчатыми структурами, способными растягиваться. Это позволяет возникающим опухолям расти какое-то время без особого дискомфорта. Только когда образования становятся достаточно крупными, чтобы вызывать непроходимость, появляются неприятные признаки.

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«Ранние симптомы рака можно обнаружить только при постоянном диспансерном наблюдении, когда человек приходит в клинику и обследуется»,- констатировал онколог.

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Евгений Черемушкин
Евгений Черемушкин
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук
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Теги : признаки рака, живот, Евгений Черемушкин
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