Врач Неудахина: чувство разбитости и плохое настроение могут объясняться гипотиреозом

«Щитовидная железа отвечает за множество процессов в организме: от управления настроением и аппетитом до регуляции работы сердца и температуры тела. Если железа вырабатывает недостаточно гормонов, это сказывается на самочувствии человека», - поделилась медик с «Лентой.ру»

Повышенная усталость;

Постоянное состояние разбитости, сонливость;

Зябкость, непереносимость холода;

Отечность;

Плохое настроение;

Выпадение волос;

Увеличение веса при нормальном питании.

Частые запоры;

Сухость кожи;

Снижение либидо.

Эндокринолог Вероника Неудахина рассказала в интервью о том, как проявляется гипотиреоз – патология, обусловленная недостаточностью щитовидной железы и снижением выработки ее гормонов.Неудахина добавила, что узнать гипотиреоз бывает непросто из-за его схожести с состояниями, напоминающими переутомление, выгорание, усталость от стресса или недосыпа.Какие симптомы могут возникать при гипотиреозе:В то же время, констатировала эндокринолог, определяющими для диагноза гипотиреоза являются не симптомы, а результаты анализов крови, выявляющих содержание гормонов щитовидной железы.Если не компенсировать нехватку гормонов щитовидки, у человека может развиться ожирение и тесно связанные с ним инсулинорезистентность и сахарный диабет, а также патологии сердца. У женщин его последствием становится ранний климакс, проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.Также снижается общий уровень энергии, появляется бессонница, ухудшаются когнитивные функции, включая память.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как узнать опасный для человека панкреатит

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