Врач Неудахина: чувство разбитости и плохое настроение могут объясняться гипотиреозом
Постоянная усталость, апатия, низкий тонус и плохое настроение могут наблюдаться при таком заболевании щитовидной железы как гипотиреоз, заявила врач.
Эндокринолог Вероника Неудахина рассказала в интервью о том, как проявляется гипотиреоз – патология, обусловленная недостаточностью щитовидной железы и снижением выработки ее гормонов.
«Щитовидная железа отвечает за множество процессов в организме: от управления настроением и аппетитом до регуляции работы сердца и температуры тела. Если железа вырабатывает недостаточно гормонов, это сказывается на самочувствии человека», - поделилась медик с «Лентой.ру».
Неудахина добавила, что узнать гипотиреоз бывает непросто из-за его схожести с состояниями, напоминающими переутомление, выгорание, усталость от стресса или недосыпа.
Какие симптомы могут возникать при гипотиреозе:
- Повышенная усталость;
- Постоянное состояние разбитости, сонливость;
- Зябкость, непереносимость холода;
- Отечность;
- Плохое настроение;
- Выпадение волос;
- Увеличение веса при нормальном питании.
- Частые запоры;
- Сухость кожи;
- Снижение либидо.
Чем опасен не леченый гипотиреоз? Если не компенсировать нехватку гормонов щитовидки, у человека может развиться ожирение и тесно связанные с ним инсулинорезистентность и сахарный диабет, а также патологии сердца. У женщин его последствием становится ранний климакс, проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.
Также снижается общий уровень энергии, появляется бессонница, ухудшаются когнитивные функции, включая память.
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Вероника Неудахина
Здоровье
врач-эндокринолог
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