Врач Неудахина: чувство разбитости и плохое настроение могут объясняться гипотиреозом

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усталость

Постоянная усталость, апатия, низкий тонус и плохое настроение могут наблюдаться при таком заболевании щитовидной железы как гипотиреоз, заявила врач.

Эндокринолог Вероника Неудахина рассказала в интервью о том, как проявляется гипотиреоз – патология, обусловленная недостаточностью щитовидной железы и снижением выработки ее гормонов.

«Щитовидная железа отвечает за множество процессов в организме: от управления настроением и аппетитом до регуляции работы сердца и температуры тела. Если железа вырабатывает недостаточно гормонов, это сказывается на самочувствии человека», -  поделилась медик с «Лентой.ру».

Неудахина добавила, что узнать гипотиреоз бывает непросто из-за его схожести с состояниями, напоминающими переутомление, выгорание, усталость от стресса или недосыпа.

Какие симптомы могут возникать при гипотиреозе:
  • Повышенная усталость;
  • Постоянное состояние разбитости, сонливость;
  • Зябкость, непереносимость холода;
  • Отечность;
  • Плохое настроение;
  • Выпадение волос;
  • Увеличение веса при нормальном питании.
  • Частые запоры;
  • Сухость кожи;
  • Снижение либидо.
В то же время, констатировала эндокринолог, определяющими для диагноза гипотиреоза являются не симптомы, а результаты анализов крови, выявляющих содержание гормонов щитовидной железы.

Чем опасен не леченый гипотиреоз? Если не компенсировать нехватку гормонов щитовидки, у человека может развиться ожирение и тесно связанные с ним инсулинорезистентность и сахарный диабет, а также патологии сердца. У женщин его последствием становится ранний климакс, проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.

Также снижается общий уровень энергии, появляется бессонница, ухудшаются когнитивные функции, включая память.

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Вероника Неудахина
Вероника Неудахина
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : гипотериоз, признаки заболевания, Вероника Неудахина.