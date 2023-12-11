Эндокринолог Неудахина назвала апатию и упадок сил признаками гипотиреоза, врач Юрьева рассказала в чем причина

"Щитовидная железа отвечает за множество процессов в организме: от управления настроением и аппетитом до регуляции работы сердца и температуры тела. Если щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, это сказывается на самочувствии человека. Кроме того, иногда гипотиреоз может являться причиной нарушений репродуктивной сферы и даже бесплодия", - говорит Неудахина.

"Симптомы гипотиреоза могут быть неопределенными и часто могут имитировать другие состояния", - утверждает Юрьева.

Изменения менструального цикла

Запор

Депрессия

Сухие волосы и выпадение волос

Сухая кожа

Повышенный уровень холестерина

Усталость

Повышенная чувствительность к холоду

Хриплый голос

Боль в суставах, скованность и отек

Проблемы с памятью

Мышечные боли и скованность

Мышечная слабость

Одутловатое лицо

Медленный пульс

Отек щитовидной железы (зоб)

Необъяснимое увеличение веса или трудности с потерей веса

Синдром запястного канала





Причины гипотиреоза

"Тиреоидит» — воспаление щитовидной железы. Тиреоидит Хашимото — аутоиммунное заболевание. При болезни Хашимото ваш организм вырабатывает антитела, которые атакуют и разрушают щитовидную железу. Тиреоидит также может быть вызван вирусной инфекцией".

Другие причины гипотиреоза

"Ваше тело не вырабатывает йод, поэтому вам необходимо получать его с пищей. Йодированная поваренная соль богата йодом. Другие пищевые источники йода включают моллюсков, морскую рыбу, яйца, молочные продукты и морские водоросли. Дефицит йода в США встречается редко".

"У женщин с этим заболеванием обычно наблюдается резкое повышение уровня гормонов щитовидной железы, за которым следует резкое снижение выработки гормонов щитовидной железы".

Указывающие на серьезную болезнь безобидные признаки она назвалаНеудахина обратила внимание россиян на то, что в большинстве случаев усталость и нежелание что-либо делать — естественная реакция организма на высокие нагрузки и стресс. Однако если эти симптомы не проходят даже после отпуска, врач посоветовала как можно скорее посетить врача, чтобы исключить гипотиреоз.рассказала о симптомах и причинах гипотериоза.Наиболее распространенной причиной гипотиреоза является тиреоидит Хашимото.Это лечение обычно назначают людям с гиперактивной щитовидной железой, состоянием, известным как гипертиреоз. Однако радиация разрушает клетки щитовидной железы. Обычно это приводит к гипотиреозу.Некоторые лекарства для лечения проблем с сердцем, психических заболеваний и рака иногда могут влиять на выработку гормона щитовидной железы. К ним относятся амиодарон (кордарон, пацерон), интерферон альфа и интерлейкин-2.Операция по удалению щитовидной железы приведет к гипотиреозу. Если удалить только часть щитовидной железы, оставшаяся железа все равно сможет вырабатывать достаточное количество гормонов для нужд организма.Щитовидной железе необходим йод для выработки гормонов щитовидной железы.Причина не ясна, но иногда воспаление щитовидной железы возникает после беременности. Это называется послеродовым тиреоидитом.Большинство женщин с послеродовым тиреоидитом восстанавливают нормальную функцию щитовидной железы.Некоторые дети могут родиться с щитовидной железой, которая развивается неправильно или не работает должным образом.В редких случаях проблемы с гипофизом могут мешать выработке гормона щитовидной железы. Гипофиз вырабатывает гормон, называемый тиреотропным гормоном (ТТГ), который сообщает щитовидной железе, сколько гормона она должна производить и выделять.Чрезвычайно редкая форма гипотиреоза может возникнуть, если гипоталамус головного мозга не производит достаточного количества гормона, называемого ТРГ. ТРГ влияет на высвобождение ТТГ из гипофиза.Ранее МедикФорум писал о связи атеросклероза и простых углеводов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.