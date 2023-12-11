Эндокринолог Неудахина назвала апатию и упадок сил признаками гипотиреоза, врач Юрьева рассказала в чем причина
Постоянный упадок сил и апатия в совокупности с чувством общей разбитости могут быть спровоцированы не стрессом, а дисфункцией щитовидной железы, предупредила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина.
Указывающие на серьезную болезнь безобидные признаки она назвала «Ленте.ру».
Неудахина обратила внимание россиян на то, что в большинстве случаев усталость и нежелание что-либо делать — естественная реакция организма на высокие нагрузки и стресс. Однако если эти симптомы не проходят даже после отпуска, врач посоветовала как можно скорее посетить врача, чтобы исключить гипотиреоз.
"Щитовидная железа отвечает за множество процессов в организме: от управления настроением и аппетитом до регуляции работы сердца и температуры тела. Если щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, это сказывается на самочувствии человека. Кроме того, иногда гипотиреоз может являться причиной нарушений репродуктивной сферы и даже бесплодия", - говорит Неудахина.
Врач-эндокринолог Юрьева Ольга специально для МедикФорум рассказала о симптомах и причинах гипотериоза.
"Симптомы гипотиреоза могут быть неопределенными и часто могут имитировать другие состояния", - утверждает Юрьева.
Симптомы включают в себя:
- Изменения менструального цикла
- Запор
- Депрессия
- Сухие волосы и выпадение волос
- Сухая кожа
- Повышенный уровень холестерина
- Усталость
- Повышенная чувствительность к холоду
- Хриплый голос
- Боль в суставах, скованность и отек
- Проблемы с памятью
- Мышечные боли и скованность
- Мышечная слабость
- Одутловатое лицо
- Медленный пульс
- Отек щитовидной железы (зоб)
- Необъяснимое увеличение веса или трудности с потерей веса
- Синдром запястного канала
Причины гипотиреоза
Наиболее распространенной причиной гипотиреоза является тиреоидит Хашимото.
"Тиреоидит» — воспаление щитовидной железы. Тиреоидит Хашимото — аутоиммунное заболевание. При болезни Хашимото ваш организм вырабатывает антитела, которые атакуют и разрушают щитовидную железу. Тиреоидит также может быть вызван вирусной инфекцией".
Другие причины гипотиреоза
Лечение радиоактивным йодом. Это лечение обычно назначают людям с гиперактивной щитовидной железой, состоянием, известным как гипертиреоз. Однако радиация разрушает клетки щитовидной железы. Обычно это приводит к гипотиреозу.
Использование некоторых лекарств. Некоторые лекарства для лечения проблем с сердцем, психических заболеваний и рака иногда могут влиять на выработку гормона щитовидной железы. К ним относятся амиодарон (кордарон, пацерон), интерферон альфа и интерлейкин-2.
Операция на щитовидной железе. Операция по удалению щитовидной железы приведет к гипотиреозу. Если удалить только часть щитовидной железы, оставшаяся железа все равно сможет вырабатывать достаточное количество гормонов для нужд организма.
Слишком мало йода в рационе. Щитовидной железе необходим йод для выработки гормонов щитовидной железы.
"Ваше тело не вырабатывает йод, поэтому вам необходимо получать его с пищей. Йодированная поваренная соль богата йодом. Другие пищевые источники йода включают моллюсков, морскую рыбу, яйца, молочные продукты и морские водоросли. Дефицит йода в США встречается редко".
Беременность. Причина не ясна, но иногда воспаление щитовидной железы возникает после беременности. Это называется послеродовым тиреоидитом.
"У женщин с этим заболеванием обычно наблюдается резкое повышение уровня гормонов щитовидной железы, за которым следует резкое снижение выработки гормонов щитовидной железы".
Большинство женщин с послеродовым тиреоидитом восстанавливают нормальную функцию щитовидной железы.
Проблемы со щитовидной железой при рождении. Некоторые дети могут родиться с щитовидной железой, которая развивается неправильно или не работает должным образом.
Повреждение или расстройство гипофиза. В редких случаях проблемы с гипофизом могут мешать выработке гормона щитовидной железы. Гипофиз вырабатывает гормон, называемый тиреотропным гормоном (ТТГ), который сообщает щитовидной железе, сколько гормона она должна производить и выделять.
Нарушение гипоталамуса. Чрезвычайно редкая форма гипотиреоза может возникнуть, если гипоталамус головного мозга не производит достаточного количества гормона, называемого ТРГ. ТРГ влияет на высвобождение ТТГ из гипофиза.
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