Безобидный дискомфорт в животе может оказаться симптомом рака яичников

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боль в животе

Развитие рака яичников часто происходит незаметно для пострадавших – его проявления принимаются за распространенный и безобидный дискомфорт в животе.

Следует помнить, что злокачественные заболевания часто «маскируются» под симптомы обычных неопасных недомоганий. Раку яичников тоже присущи неспецифичные признаки, которые нередко игнорируются как что-то несерьезное, об этом сообщила «Российская газета». Он прячется за состояниями, кажущимися безобидным дискомфортом в животе.

«Ранняя стадия рака яичников редко вызывает заметные симптомы, да и на поздней стадии может проявлять мало неспецифических признаков, из-за чего его часто путают с более распространенными и безобидными проблемами – например, с запором или синдром раздраженного кишечника».

Как любой рак, злокачественные образования яичников важно выявлять на ранней стадии. Если они начинают распространяться на таз и брюшную полость, их лечение может оказаться малоэффективным.

Какими могут быть ранние признаки рака яичников:
  • Чувство вздутия живота;
  • Потеря аппетита, изменение вкусовых ощущений при приеме пищи, появление неприятного привкуса во рту;
  • Острые позывы мочиться, ощущение давления в мочевом пузыре, учащенное мочеиспускание;
  • Боль в спине.
  • Потеря аппетита, продолжительная сытость.
  • Кровотечения (между менструациями, после полового акта или после наступления менопаузы);
  • Необычный рост волос;
  • Повышенная усталость;
  • Увеличение живота.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть неочевидные проявления опухолей мозга.

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