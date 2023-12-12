Безобидный дискомфорт в животе может оказаться симптомом рака яичников

«Ранняя стадия рака яичников редко вызывает заметные симптомы, да и на поздней стадии может проявлять мало неспецифических признаков, из-за чего его часто путают с более распространенными и безобидными проблемами – например, с запором или синдром раздраженного кишечника».

Чувство вздутия живота;

Потеря аппетита, изменение вкусовых ощущений при приеме пищи, появление неприятного привкуса во рту;

Острые позывы мочиться, ощущение давления в мочевом пузыре, учащенное мочеиспускание;

Боль в спине.

Потеря аппетита, продолжительная сытость.

Кровотечения (между менструациями, после полового акта или после наступления менопаузы);

Необычный рост волос;

Повышенная усталость;

Увеличение живота.

Следует помнить, что злокачественные заболевания часто «маскируются» под симптомы обычных неопасных недомоганий. Раку яичников тоже присущи неспецифичные признаки, которые нередко игнорируются как что-то несерьезное, об этом сообщила «Российская газета». Он прячется за состояниями, кажущимися безобидным дискомфортом в животе.Как любой рак, злокачественные образования яичников важно выявлять на ранней стадии. Если они начинают распространяться на таз и брюшную полость, их лечение может оказаться малоэффективным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть неочевидные проявления опухолей мозга.

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