Безобидный дискомфорт в животе может оказаться симптомом рака яичников
Развитие рака яичников часто происходит незаметно для пострадавших – его проявления принимаются за распространенный и безобидный дискомфорт в животе.
Следует помнить, что злокачественные заболевания часто «маскируются» под симптомы обычных неопасных недомоганий. Раку яичников тоже присущи неспецифичные признаки, которые нередко игнорируются как что-то несерьезное, об этом сообщила «Российская газета». Он прячется за состояниями, кажущимися безобидным дискомфортом в животе.
«Ранняя стадия рака яичников редко вызывает заметные симптомы, да и на поздней стадии может проявлять мало неспецифических признаков, из-за чего его часто путают с более распространенными и безобидными проблемами – например, с запором или синдром раздраженного кишечника».
Как любой рак, злокачественные образования яичников важно выявлять на ранней стадии. Если они начинают распространяться на таз и брюшную полость, их лечение может оказаться малоэффективным.
Какими могут быть ранние признаки рака яичников:
- Чувство вздутия живота;
- Потеря аппетита, изменение вкусовых ощущений при приеме пищи, появление неприятного привкуса во рту;
- Острые позывы мочиться, ощущение давления в мочевом пузыре, учащенное мочеиспускание;
- Боль в спине.
- Потеря аппетита, продолжительная сытость.
- Кровотечения (между менструациями, после полового акта или после наступления менопаузы);
- Необычный рост волос;
- Повышенная усталость;
- Увеличение живота.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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