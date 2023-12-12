Врач Мартынова: жевание жевательной резинки дольше 3 минут наносит удар по здоровью

«Если человек начинает использовать жвачку по несколько раз в день, то это может привести к повышению кислотности, гастриту, эрозии желудка», - поделилась Мартынова с «Газетой.Ru»

«Также, когда жевание продолжается больше трех минут, развивается патологический жевательный акт, то есть мышцы работают неправильно, без нагрузки. Это может привести к проблемам с суставом, смещению зубов, нарушению прикуса», - добавила эксперт.

При проблемах с деснами;

При воспаленной форме пародонтита или при пародонтозе;

На голодный желудок.

Врач Мартынова констатировала, что регулярное жевание жевательной резинки дольше 3 минут наносит удар по здоровью. В частности, по здоровью желудка и всей пищеварительной системы. Специалистка объяснила, что сладкая на вкус жвачка воспринимается мозгом как еда, и он активизирует пищеварительный процесс. При этом происходит выделение желудочного сока, что может навредить слизистой оболочке желудка.Медик напомнила, что жевательная резинка может содержать разные виды сахара, из-за чего ее использование негативно скажется на бактериальном балансе ротовой полости, поспособствует размножению бактерий, вредных для зубов, десен и тканей рта. В свою очередь, жвачка с подсластителями может провоцировать расстройство пищеварения.В Нидерландах проводился эксперимент, в котором проверялась способность жевательной резинки очищать от вредных бактерий ротовую полость. Жвачку получали добровольцы, у которых во рту имелись бактерии, стрептококки и актиномицеты. Оказалось, что эффективнее всего жвачка действует, если жевать ее после еды в течение 30 секунд и не более. В этом случае она очищает полость рта наравне с зубной щеткой. Жевание резинки дольше указанного срока приводит к тому, что налипшие на нее бактерии вновь заполоняют ротовую полость.Отказаться от нее следуетРанее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление пребиотиков эффективно способствуе т оздоровлению микрофлоры кишечника.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.