Нутрициолог Башкирова: Резкое похудение может привести к набору веса, врач Пономарева рассказала о других фатальных последствиях
После резкого похудения лишние килограммы могут вернуться в двойном объёме, так как из-за отказа от еды организм находится в стрессовом состоянии, объяснила нутрициолог Елена Башкирова.
"Резкое ограничение еды является стрессом для организма. Первой реакцией может быть снижение веса, но потом в лучшем случае он встанет, а может и пойти вверх. Наш организм воспринимает резкое ограничение калорий как "голодные времена", поэтому начинает активнее откладывать жир. Чем чаще мы прибегаем к ограничительным диетам, тем сложнее будет в будущем нормализовать вес, так как метаболизм замедляется, чтобы тратить меньше энергии", — приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Действительно, модные диеты и добавки для похудения обещают похудеть в кратчайшие сроки. Действительно ли какой-либо из этих продуктов способствует быстрой потере веса? Они безопасны? И чем грозит такое быстрое похудение?
«Когда вы теряете вес слишком быстро, ваше тело замедляет процесс сжигания калорий. Это способ вашего тела гарантировать, что вы не умрете с голоду. Вы можете сразу же сильно похудеть, но ваш метаболизм быстро переходит в режим выживания», - говорит Пономарева, соглашаясь с коллегой.
Каковы риски быстрой потери веса?
Пономарева рассказала, к чему следует готовится, если вы решили сесть на жесткую диету.
Быстрая потеря веса создает физические нагрузки на организм. Возможные серьезные риски включают в себя:
- Камни в желчном пузыре, которые возникают у 12–25% людей, теряющих большое количество веса в течение нескольких месяцев.
- Обезвоживание, которого можно избежать, употребляя много жидкости.
- Недоедание, обычно из-за недостаточного потребления белка в течение нескольких недель.
- Электролитный дисбаланс, который редко может быть опасным для жизни.
- Головные боли
- Раздражительность
- Усталость
- Головокружение
- Запор
- Нарушения менструального цикла
- Выпадение волос
- Потеря мышечной массы
Кроме того, помните, что интенсивные диеты редко помогают вам достичь устойчивого и здорового веса. Большинство людей сразу же набирают лишние килограммы.
Найдите баланс
"Подумайте о своем плане диеты и о том, сможете ли вы придерживаться его всю оставшуюся жизнь. Сокращать пару сотен калорий в день? Выполнимо. Никогда больше не будете есть тарелку мороженого? Конечно нет".
Ранее МедикФорум писал об ошибках здорового питания.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий