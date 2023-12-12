Нутрициолог Башкирова: Резкое похудение может привести к набору веса, врач Пономарева рассказала о других фатальных последствиях

"Резкое ограничение еды является стрессом для организма. Первой реакцией может быть снижение веса, но потом в лучшем случае он встанет, а может и пойти вверх. Наш организм воспринимает резкое ограничение калорий как "голодные времена", поэтому начинает активнее откладывать жир. Чем чаще мы прибегаем к ограничительным диетам, тем сложнее будет в будущем нормализовать вес, так как метаболизм замедляется, чтобы тратить меньше энергии", — приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

«Когда вы теряете вес слишком быстро, ваше тело замедляет процесс сжигания калорий. Это способ вашего тела гарантировать, что вы не умрете с голоду. Вы можете сразу же сильно похудеть, но ваш метаболизм быстро переходит в режим выживания», - говорит Пономарева, соглашаясь с коллегой.

Каковы риски быстрой потери веса?

Камни в желчном пузыре, которые возникают у 12–25% людей, теряющих большое количество веса в течение нескольких месяцев.

Обезвоживание, которого можно избежать, употребляя много жидкости.

Недоедание, обычно из-за недостаточного потребления белка в течение нескольких недель.

Электролитный дисбаланс, который редко может быть опасным для жизни.

Головные боли

Раздражительность

Усталость

Головокружение

Запор

Нарушения менструального цикла

Выпадение волос

Потеря мышечной массы





Большинство людей, стремящихся к быстрой потере веса, обычно делают это без медицинских показаний. Зачастую это достижение краткосрочной цели, например, надеть платье или хорошо выглядеть на пляже.

Морить себя голодом, конечно, не лучшая идея. Но если в остальном вы здоровы, краткий период крайнего ограничения калорий вряд ли вам повредит. Вам следует рассказать своему врачу, что вы делаете, и обязательно включить в свой рацион белок (от 70 до 100 граммов в день). Принимайте поливитамины и ешьте продукты, богатые калием (помидоры, апельсины и бананы).



Кроме того, помните, что интенсивные диеты редко помогают вам достичь устойчивого и здорового веса. Большинство людей сразу же набирают лишние килограммы.

Найдите баланс

"Подумайте о своем плане диеты и о том, сможете ли вы придерживаться его всю оставшуюся жизнь. Сокращать пару сотен калорий в день? Выполнимо. Никогда больше не будете есть тарелку мороженого? Конечно нет".

Действительно, модные диеты и добавки для похудения обещают похудеть в кратчайшие сроки. Действительно ли какой-либо из этих продуктов способствует быстрой потере веса? Они безопасны? И чем грозит такое быстрое похудение?Пономарева рассказала, к чему следует готовится, если вы решили сесть на жесткую диету.Опасность быстрой потери веса возрастает с увеличением времени, проведенного на диете. Соблюдение безбелковой диеты особенно рискованно.Ранее МедикФорум писал об ошибках здорового питания.

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