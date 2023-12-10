Нутрициолог Кузина назвала ошибки тех, кто стремится к здоровому питанию

«Многие так называемые диетические продукты могут содержать большое количество добавок, сахара и нездоровых жиров. Их классические аналоги с высоким содержанием жиров часто являются куда более полезной альтернативой», - поделилась она с «Вечерней Москвой»

«Еще один распространенный стереотип – что основной прием пищи должен приходиться на утро. Это очень индивидуальная история. Прежде всего нужно прислушиваться к своему организму», - порекомендовала нутрициолог.

«Даже если продукт имеет низкую калорийность, это не означает, что он полезен для вашего организма».

Нутрициолог Кузина назвала в числе ошибок тех, кто стремится к здоровому питанию, избегание жиров. По словам специалистки, в рационе должно быть достаточно жиров: в частности, полезных, ненасыщенных (в виде морской рыбы, растительных масел, орехов и семян).Кузина добавила, что организму как правило всегда бывают присущи индивидуальные особенности. Это означает, что рекомендуемые общепринятые схемы питания могут не сработать. Для примера эксперт назвала представление о необходимости завтрака – на самом деле завтрак не обязателен для всех.Также ошибкой тех, кто стремится к здоровому питанию, Кузина считает боязнь углеводов. Она обратила внимание, что источником углеводов бывают полезные, богатые витаминами и микроэлементами продукты и посоветовала употреблять углеводные блюда или закуски в первой половине дня.Еще одна ошибка тех, кто стремится к здоровому питанию, состоит в зацикленности на калорийности продуктов. По словам Кузиной, первостепенное значение имеет качество продуктов, их насыщенность питательными веществами, натуральность происхождения и степень обработки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты в рационе могут оказаться провокаторами опасных процессов воспаления в кишечнике.

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