Невролог Акарачкова не нашла пользы глицина при хроническом стрессе, врач Алехина дала 3 доступных совета против стресса

Упражнение

"Начнем с того, что физическая активность может помочь улучшить ваш сон. А лучший сон означает лучшее управление стрессом", - говорит Алехина.

"Просто будьте осторожны и не занимайтесь спортом перед сном, поскольку это нарушает сон некоторых людей".

Диета

"Чтобы оставаться здоровым и держать себя в форме, ищите сложные углеводы, нежирные белки и жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, мясе, яйцах и орехах".

Сон

"Если это происходит три раза в неделю в течение как минимум 3 месяцев, у вас может возникнуть бессонница, неспособность заснуть и уснуть. Недостаток сна также может повысить уровень стресса и вызвать цикл стресса и бессонницы", - объясняет Алехина.

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