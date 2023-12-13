Диетолог Муди назвала 10 завтраков, которые наращивают мышечную массу, а врач Пономарева рассказала о завтраках для похудения

"Здоровый и сбалансированный завтрак должен содержать смесь белков, сложных углеводов, клетчатки и полезных жиров, чтобы вы были сыты и заряжены на весь день. Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых лучших здоровых продуктах на завтрак, которые помогут вам похудеть, и о том, почему они так полезны для вас", - говорит Пономарева.

Арахисовое масло и орехи

"Попробуйте намазать столовую ложку или две арахисового масла на тост из цельнозерновой муки (который содержит углеводы «медленного высвобождения») или добавить орехи или ореховое масло в овсянку (также углеводы «медленного высвобождения»), чтобы получить сбалансированное питание".

Овсянка

Яйца

"Яйца хороши не только для наращивания мышечной массы, но и для похудения. В одном большом яйце содержится 6 г белка и 72 калории".





Например, это яйца, канадский бекон, куриная колбаса, овес, творог, а также греческий йогурт, зерновые продукты, протеиновые коктейли, смузи. Яйца полезны тем, что вырабатывают устойчивый заряд питательными веществами.Канадский бекон содержит меньше жира, чем обычный, а куриная колбаса снизит общее потребление жиров. Если говорить об овсе, то это источник белка медленного высвобождения, а греческий йогурт богат белком и содержит в своем составе пробиотики для здоровья кишечника и роста мышц.Зерновые продукты добавят в организм клетчатку, а смузи, в особенности с добавлением шпината, насытят организм углеводами,Однако если вы стремитесь не только нарастить мышечную массу, но и похудеть,дала несколько советов.Орехи также богаты белком и клетчаткой, которые помогут вам дольше оставаться сытыми и способствуют снижению веса. Вероятно, это потому, что арахисовое масло, а также все орехи и ореховое масло содержат хорошую дозу полезных жиров, клетчатки и белка — всех питательных веществ.Орехи и ореховое масло очень калорийны, но в 2 столовых ложках арахисового масла содержится чуть менее 200 калорий, 8 г белка и 2,5 г клетчатки . Он также богат питательными веществами и поможет вам приготовить сытный завтрак.Помогает ли овсянка похудеть?Она также богата клетчаткой и дольше сохраняет ощущение сытости. Употребление в пищу углеводов «медленного высвобождения» в таких продуктах, как овсянка, не приведет к такому резкому повышению уровня сахара в крови, как употребление рафинированных углеводов. В свою очередь, уровень инсулина не поднимается так высоко.Поскольку инсулин играет роль в передаче сигнала организму о необходимости хранения жира, более низкий уровень сахара в крови может помочь вам сжигать жир.По сравнению с углеводами и жирами, белок дольше сохраняет чувство сытости.показало, что употребление яиц на завтрак повышает удовлетворенность едой и снижает потребление калорий при следующем приеме пищи. Яйца невероятно сытны и могут помочь удержать чувство голода в сочетании с цельнозерновыми продуктами, фруктами или овощами.Ранее МедикФорум писал об ошибках здорового питания.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.