Врач Кореневич: выброс адреналина из-за тревоги вызывает скачок давления, психиатр Каштанов рассказал как с этим справиться

«Гипертоническая болезнь, хоть и опасна для здоровья, обычно не сопровождается симптомами. Вполне возможно, что если вы плохо себя чувствуете и давление высокое, это не из-за гипертонии, а скорее всего, из-за невроза. Ваши негативные эмоции, которые вы долго подавляли, могут вызвать подобные скачки давления», — объясняет кардиолог в своем телеграм-канале.

«Сильный выброс адреналина нельзя уменьшить таблетками. Единственный способ — успокоиться. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют таким пациентам заботиться о своих нервах и стремиться к спокойствию», — продолжает доктор Кореневич.

Симптомы тревоги

"Тревога может вызывать множество различных симптомов. Это может повлиять на то, как вы себя чувствуете физически, морально и на то, как вы себя ведете", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум

Согласно словам врача-кардиолога Анны Кореневич, 95% людей, которым вдруг становится плохо, испытывают повышение артериального давления. Часто это происходит из-за страха и тревоги. Однако гипертония в этой ситуации, скорее всего, не при чем.В то же время возможно, что у человека существует комбинация гипертонии и невроза. Однако, если обычно таблетки от давления помогают, то в момент стресса они могут оказаться бесполезны.

Не всегда легко распознать, когда тревога является причиной того, что вы чувствуете или действуете по-другому.

Физические симптомы

более быстрое, нерегулярное или более заметное сердцебиение

чувство легкомысленности и головокружения

головные боли

боли в груди

потеря аппетита

потливость

одышка

жарко

дрожь

Психические симптомы

чувство напряжения или нервозности

будучи не в состоянии расслабиться

беспокойство о прошлом или будущем

чувство слез

не могу спать

трудности с концентрацией внимания

страх худшего

навязчивые травматические воспоминания

навязчивые мысли

Изменение в поведении

не имея возможности насладиться своим досугом

трудности с уходом за собой

изо всех сил пытается сформировать или поддерживать отношения

беспокоюсь о том, чтобы попробовать что-то новое

избегание мест и ситуаций, которые вызывают беспокойство

компульсивное поведение, например, постоянная проверка вещей

10 советов, как справиться с тревожным расстройством

"Это может улучшить ваше настроение и помочь вам оставаться здоровым. Начинайте медленно и постепенно увеличивайте количество и интенсивность занятий".

"Никотин и кофеин могут усилить тревогу".

"Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, что может быть причиной вашего конкретного состояния и какое лечение может быть лучшим для вас. Привлеките свою семью и друзей и попросите их поддержки".

"Практикуйте разработанные вами стратегии вместе со своим психиатром, чтобы быть готовыми справляться с тревожными чувствами в таких ситуациях".

Разработайте такой распорядок дня, чтобы вы были физически активны большую часть дней недели. Физические упражнения — мощное средство снижения стресса.может вызвать или усугубить беспокойство. Если вы не можете бросить самостоятельно, обратитесь к своему врачу или найдите группу поддержки, которая поможет вам.Техники визуализации, медитация и йога — примеры техник релаксации, которые могут облегчить беспокойство.Делайте все возможное, чтобы выспаться достаточно и чувствовать себя отдохнувшим. Если вы плохо спите, поговорите со своим врачом.Здоровая диета, включающая овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и рыбу, может быть связана с уменьшением тревожности, но необходимы дополнительные исследования.Принимайте лекарства согласно указаниям. Приходите на прием к врачу и выполняйте все задания, которые дает ваш терапевт. Последовательность может иметь большое значение, особенно когда дело касается приема лекарств.Узнайте, какие ситуации или действия вызывают у вас стресс или усиливают тревогу.Не позволяйте тревогам изолировать вас от близких и занятий.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают упадок энергии.

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