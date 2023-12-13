Врач Кореневич: выброс адреналина из-за тревоги вызывает скачок давления, психиатр Каштанов рассказал как с этим справиться
Когда чувствуешь себя плохо, первое, что приходит в голову, это измерить давление. В большинстве случаев оно оказывается выше нормы. Но, скорее всего, причина не в гипертонии, пишет Доктор Питер.
Согласно словам врача-кардиолога Анны Кореневич, 95% людей, которым вдруг становится плохо, испытывают повышение артериального давления. Часто это происходит из-за страха и тревоги. Однако гипертония в этой ситуации, скорее всего, не при чем.
«Гипертоническая болезнь, хоть и опасна для здоровья, обычно не сопровождается симптомами. Вполне возможно, что если вы плохо себя чувствуете и давление высокое, это не из-за гипертонии, а скорее всего, из-за невроза. Ваши негативные эмоции, которые вы долго подавляли, могут вызвать подобные скачки давления», — объясняет кардиолог в своем телеграм-канале.
В то же время возможно, что у человека существует комбинация гипертонии и невроза. Однако, если обычно таблетки от давления помогают, то в момент стресса они могут оказаться бесполезны.
«Сильный выброс адреналина нельзя уменьшить таблетками. Единственный способ — успокоиться. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют таким пациентам заботиться о своих нервах и стремиться к спокойствию», — продолжает доктор Кореневич.
Симптомы тревоги
"Тревога может вызывать множество различных симптомов. Это может повлиять на то, как вы себя чувствуете физически, морально и на то, как вы себя ведете", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум
Не всегда легко распознать, когда тревога является причиной того, что вы чувствуете или действуете по-другому.
Физические симптомы
- более быстрое, нерегулярное или более заметное сердцебиение
- чувство легкомысленности и головокружения
- головные боли
- боли в груди
- потеря аппетита
- потливость
- одышка
- жарко
- дрожь
Психические симптомы
- чувство напряжения или нервозности
- будучи не в состоянии расслабиться
- беспокойство о прошлом или будущем
- чувство слез
- не могу спать
- трудности с концентрацией внимания
- страх худшего
- навязчивые травматические воспоминания
- навязчивые мысли
Изменение в поведении
- не имея возможности насладиться своим досугом
- трудности с уходом за собой
- изо всех сил пытается сформировать или поддерживать отношения
- беспокоюсь о том, чтобы попробовать что-то новое
- избегание мест и ситуаций, которые вызывают беспокойство
- компульсивное поведение, например, постоянная проверка вещей
10 советов, как справиться с тревожным расстройством
Сохраняйте физическую активность. Разработайте такой распорядок дня, чтобы вы были физически активны большую часть дней недели. Физические упражнения — мощное средство снижения стресса.
"Это может улучшить ваше настроение и помочь вам оставаться здоровым. Начинайте медленно и постепенно увеличивайте количество и интенсивность занятий".
Избегайте алкоголя. Алкоголь может вызвать или усугубить беспокойство. Если вы не можете бросить самостоятельно, обратитесь к своему врачу или найдите группу поддержки, которая поможет вам.
Бросьте курить и сократите или откажитесь от употребления напитков с кофеином.
"Никотин и кофеин могут усилить тревогу".
Используйте методы управления стрессом и релаксации. Техники визуализации, медитация и йога — примеры техник релаксации, которые могут облегчить беспокойство.
Сделайте сон приоритетом. Делайте все возможное, чтобы выспаться достаточно и чувствовать себя отдохнувшим. Если вы плохо спите, поговорите со своим врачом.
Ешьте здоровую пищу. Здоровая диета, включающая овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и рыбу, может быть связана с уменьшением тревожности, но необходимы дополнительные исследования.
Узнайте о своем расстройстве.
"Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, что может быть причиной вашего конкретного состояния и какое лечение может быть лучшим для вас. Привлеките свою семью и друзей и попросите их поддержки".
Придерживайтесь плана лечения. Принимайте лекарства согласно указаниям. Приходите на прием к врачу и выполняйте все задания, которые дает ваш терапевт. Последовательность может иметь большое значение, особенно когда дело касается приема лекарств.
Определите триггеры. Узнайте, какие ситуации или действия вызывают у вас стресс или усиливают тревогу.
"Практикуйте разработанные вами стратегии вместе со своим психиатром, чтобы быть готовыми справляться с тревожными чувствами в таких ситуациях".
Общайтесь. Не позволяйте тревогам изолировать вас от близких и занятий.
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