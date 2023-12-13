Врач Романов: продукты на новогоднем столе увеличивают риск рака, нутрициолог Котельницкий рассказал, что есть на праздничный ужин
Доктор Денис Романов рассказал россиянам, какие популярные на Новый год продукты питания рискуют приблизить человеческий организм к онкологии.
По словам доктора, опасность для здоровья имеют овощи, мясо и рыба, приготовленные на мангале. Все дело в саже, которая остается на продуктах в процессе приготовления.
Помимо этого, опасность касается спиртных напитков, которыми люди злоупотребляют в период новогодних праздников. Аналогичное воздействие оказывают сосиски и колбасы из переработанного мяса. В их составе много канцерогенов, ароматизаторов и красителей, которые загрязняют организм.
Сладкие газировки, тортики и прочие сладости, которыми богат праздничный стол, тоже опасны. Вред наносится желудочно-кишечному тракту, сердечно-сосудистой системе, повышается риск развития воспалительных процессов, ведущих к опухолевым образованиям.
Поэтому лучше отдать предпочтение праздничным, но полезным продуктам, чтобы отдых прошел на ура и не принес неприятностей со здоровьем, информирует «Лайф.ру».
"Если в этом году вы стремились к более здоровому образу жизни, почему бы не рассмотреть более здоровые варианты рождественского ужина?", - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.
Наличие нескольких вариантов здорового питания на рождественском ужине помогает тем, кто пытается сосредоточиться на своих целях в отношении здоровья, иметь больше вариантов, которые им подходят. Фактически, те, кто старается питаться здоровой пищей, будут чувствовать себя менее напряженными и более расслабленными за рождественским ужином, если на столе им будут предложены здоровые блюда.
Есть множество советов, которые следует учитывать, когда дело доходит до более здорового выбора в этот праздничный сезон, и, к счастью, нет недостатка в здоровых рецептах, способных заменить некоторые традиционные блюда, которые, как правило, перегружены сахаром и жиром, рассказывает врач.
Независимо от того, устраиваете ли вы в этом году рождественский ужин или приносите блюдо в дом родственника, рассмотрите некоторые из приведенных ниже более здоровых альтернатив.
"Здоровым вариантом является сочетание любого запеченного мяса с овощами. Например запеченная курица или индейка с капустой, или запеченный лосось с овощным рагу".
Посмотрим правде в глаза, десерт — это отдельный отсек, и никто не хочет заканчивать рождественский пир тарелкой фруктов (если только это не запеченные яблоки и груши). Если вы не можете насладиться десертом на Рождество, когда вы сможете?
Фруктовый пирог, пирог и песочное печенье — традиционные праздничные десерты, но в них, как правило, много масла и лишнего сахара.
"Более легкий (но все же вкусный) вариант — пикантный имбирный пирог или легкий сливочный банановый пудинг. Если вы хотите перекусить поменьше, попробуйте эти почти гроздья, покрытые шоколадом, шарик яблочно-клюквенных чипсов или простые бананы в темном шоколаде".
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