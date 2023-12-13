Врач Романов: продукты на новогоднем столе увеличивают риск рака, нутрициолог Котельницкий рассказал, что есть на праздничный ужин

"Если в этом году вы стремились к более здоровому образу жизни, почему бы не рассмотреть более здоровые варианты рождественского ужина?", - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.

"Здоровым вариантом является сочетание любого запеченного мяса с овощами. Например запеченная курица или индейка с капустой, или запеченный лосось с овощным рагу".

"Более легкий (но все же вкусный) вариант — пикантный имбирный пирог или легкий сливочный банановый пудинг. Если вы хотите перекусить поменьше, попробуйте эти почти гроздья, покрытые шоколадом, шарик яблочно-клюквенных чипсов или простые бананы в темном шоколаде".

По словам доктора, опасность для здоровья имеют овощи, мясо и рыба, приготовленные на мангале. Все дело в саже, которая остается на продуктах в процессе приготовления.Помимо этого, опасность касается спиртных напитков, которыми люди злоупотребляют в период новогодних праздников. Аналогичное воздействие оказывают сосиски и колбасы из переработанного мяса. В их составе много канцерогенов, ароматизаторов и красителей, которые загрязняют организм.Сладкие газировки, тортики и прочие сладости, которыми богат праздничный стол, тоже опасны. Вред наносится желудочно-кишечному тракту, сердечно-сосудистой системе, повышается риск развития воспалительных процессов, ведущих к опухолевым образованиям.Поэтому лучше отдать предпочтение праздничным, но полезным продуктам, чтобы отдых прошел на ура и не принес неприятностей со здоровьем,Наличие нескольких вариантов здорового питания на рождественском ужине помогает тем, кто пытается сосредоточиться на своих целях в отношении здоровья, иметь больше вариантов, которые им подходят. Фактически, те, кто старается питаться здоровой пищей, будут чувствовать себя менее напряженными и более расслабленными за рождественским ужином, если на столе им будут предложены здоровые блюда.Есть множество советов, которые следует учитывать, когда дело доходит до более здорового выбора в этот праздничный сезон, и, к счастью, нет недостатка в здоровых рецептах, способных заменить некоторые традиционные блюда, которые, как правило, перегружены сахаром и жиром, рассказывает врач.Независимо от того, устраиваете ли вы в этом году рождественский ужин или приносите блюдо в дом родственника, рассмотрите некоторые из приведенных ниже более здоровых альтернатив.Посмотрим правде в глаза, десерт — это отдельный отсек, и никто не хочет заканчивать рождественский пир тарелкой фруктов (если только это не запеченные яблоки и груши). Если вы не можете насладиться десертом на Рождество, когда вы сможете?Фруктовый пирог, пирог и песочное печенье — традиционные праздничные десерты, но в них, как правило, много масла и лишнего сахара.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают упадок энергии.

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