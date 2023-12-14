Диетолог Петитпейн: сухие белые вина содержат меньше сахара и алкоголя

«Наиболее безвредным для организма будет вино с низким содержанием сахара и алкоголя. Таким параметрам чаще всего соответствуют белые вина, произведенные в относительно прохладном климате. Вина из винограда, выращенного в жарких странах, обычно более крепкие и сладкие», - объяснила диетолог Дебби Петитпейн.

«Допустимая доза составляет один бокал вина для женщин и два – для мужчин», - уточнила специалистка.

«Вина содержат остаточные сахара – натуральные сахара, накапливающиеся в жидкости после ферментации винограда. В белом вине почти весь природный сахар при брожении преобразовывается в алкоголь, что придает ему несладкий, терпкий вкус. Бокал этого алкогольного напитка содержит около 120 килокалорий».

Диетолог Петитпейн дала несколько советов по употреблению алкоголя в преддверии новогодних праздников. В частности, специалистка пояснила, какой алкогольный напиток можно считать наименее вредным для организма, – это сухое белое вино, проинформировала « Lenta.ru ».Эксперт обратила внимание на то, что красное вино многие считают полезным как источник антиоксидантов. Данные вещества, способные бороться с воспалением в организме, действительно присутствуют в нем. Однако чтобы организм ощутил их эффект, красное вино следует выпить в очень большом количестве. Проблема в том, что при высоких дозах вредное влияние алкоголя становится таким существенным, что уничтожает любую его возможную пользу.Также диетолог назвала полезной привычку пить вино разбавленным водой.Употребление вина может спровоцировать появление аллергических симптомов, в частности, аллергического ринита – воспаления слизистой оболочки носа».Выпитый бокал вина вечером вызывает у многих людей сонливость. Но такой «винный» сон обычно бывает беспокойным: человек часто просыпается, не может снова заснуть. Если такие нарушения сна возникают регулярно, это может вести к ослаблению иммунной системы, сбоям в обмене веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько можно позволить себе съесть мандаринов

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