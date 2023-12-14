Диетолог Петитпейн: сухие белые вина содержат меньше сахара и алкоголя
Для снижения потенциального вреда спиртного лучше выбирать белые вина, считает зарубежный диетолог Дебби Петитпейн.
Диетолог Петитпейн дала несколько советов по употреблению алкоголя в преддверии новогодних праздников. В частности, специалистка пояснила, какой алкогольный напиток можно считать наименее вредным для организма, – это сухое белое вино, проинформировала «Lenta.ru».
«Наиболее безвредным для организма будет вино с низким содержанием сахара и алкоголя. Таким параметрам чаще всего соответствуют белые вина, произведенные в относительно прохладном климате. Вина из винограда, выращенного в жарких странах, обычно более крепкие и сладкие», - объяснила диетолог Дебби Петитпейн.
Эксперт обратила внимание на то, что красное вино многие считают полезным как источник антиоксидантов. Данные вещества, способные бороться с воспалением в организме, действительно присутствуют в нем. Однако чтобы организм ощутил их эффект, красное вино следует выпить в очень большом количестве. Проблема в том, что при высоких дозах вредное влияние алкоголя становится таким существенным, что уничтожает любую его возможную пользу.
«Допустимая доза составляет один бокал вина для женщин и два – для мужчин», - уточнила специалистка.
Также диетолог назвала полезной привычку пить вино разбавленным водой.
Еще один плюс белого вина – меньше калорий.
«Вина содержат остаточные сахара – натуральные сахара, накапливающиеся в жидкости после ферментации винограда. В белом вине почти весь природный сахар при брожении преобразовывается в алкоголь, что придает ему несладкий, терпкий вкус. Бокал этого алкогольного напитка содержит около 120 килокалорий».
Какие побочные эффекты может дать выпитый бокал вина?
Симптомы аллергии. Употребление вина может спровоцировать появление аллергических симптомов, в частности, аллергического ринита – воспаления слизистой оболочки носа».
Снижение качества сна. Выпитый бокал вина вечером вызывает у многих людей сонливость. Но такой «винный» сон обычно бывает беспокойным: человек часто просыпается, не может снова заснуть. Если такие нарушения сна возникают регулярно, это может вести к ослаблению иммунной системы, сбоям в обмене веществ.
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Дебби Петитпейн (Debbie Petitpain)
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диетолог
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