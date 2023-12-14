Врач Картаева: безопасная доза мандаринов зависит от индивидуальной чувствительности организма

«Точное количество мандаринов, которое можно употребить за день, зависит от индивидуальной чувствительности и определяется опытным путем… кто-то может съесть и шесть плодов за один раз, а у кого-то даже половина мандарина может вызывать дискомфорт», - поделилась медик с «Газетой.Ru».

Врач Картаева рассказала в интервью, что один из самых новогодних продуктов – мандарины – должны по-разному употребляться разными людьми. Специалистка констатировала, что безопасная доза мандаринов зависит от индивидуальной чувствительности организма.Каратаева напомнила, что с точки зрения здорового питания за сутки следует употреблять минимум 400 граммов овощей и фруктов. Лучше всего, когда человек ест самые разные продукты, такое многообразие положительно сказывается на состоянии кишечной микрофлоры.Свежие плоды содержат большое количество витаминов С и Е, каротина, флавоноидов – данные вещества нейтрализуют процесс окисления, помогая иммунной системе бороться с канцерогенными клетками.Подобно многим цитрусовым они могут вызывать неприятные симптомы нарушений в желудочно-кишечном тракте – изжогу, вздутие и боль. Кроме того, мандарины – известные провокаторы псевдоаллергической реакции, проявляющейся сыпью и зудом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких ограничений нужно придерживаться з а новогодним столом людям старше 50 лет.

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