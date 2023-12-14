Nature Communications: найдена связь между поздними ужинами после 21.00 и инсультом

«Риск инсульта бы на 28% выше у тех людей, которые ужинали в 21.00 и позже по сравнению с теми, кто заканчивал есть до 20.00. Особенно выраженной эта связь была у женщин», - проинформировал журнал.

Журнал Nature Communications сообщил, что исследователи нашли связь между привычкой поздно ужинать и склонностью к инсульту. Понятие «поздний ужин» подразумевает прием пищи в 21.00 и позже для человека, который просыпается в 7 часов утра.Эндокринолог Елена Прокопенко рассказала, что негативным последствием поздних приемов пищи могут быть гормональные изменения, замедление метаболизма, склонность к появлению лишнего веса. Кроме того, это плохо влияет на чувствительность к инсулину периферических тканей и на его выработку поджелудочной железой, а также на артериальное давление. По словам медика, неблагоприятный эффект наблюдается даже в случае однократного позднего ужина – у человека при этом повышается концентрация сахара в крови и активизируется процесс жироотложения.Имеющиеся исследовательские данные показывают, что для людей, тяготеющих к поздним ужинам, увеличивается вероятность нарушений биоритмов в организме, с чем связано возникновение многих заболеваний. В частности, те, кто привык поздно ужинать, в большой степени рискую заполучить гипертонию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасно пристрастие к блюдам из картофеля.

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