Врач Мальцева рассказала за что россияне обожают гранат, диетолог Пономарева объяснила его противовоспалительные свойства

Созвучное название граната с боевым снарядом неслучайное — это действительно "витаминная бомба". Совместно с экспертом рассказываем, какими полезными свойствами для человека обладает гранат, сколько можно съедать зерен в день без вреда для организма, и как правильно выбрать спелый плод.

"Часто людям, страдающим анемией, рекомендуют пить гранатовый сок. Как дополнение к основному лечению, его можно использовать, но набрать весь объем необходимого железа из сока сложно — придется выпить около трех литров, а это настоящая атака на пищеварительный тракт, печень и сердце из-за избытка фруктозы и калия", — рассказывает Марина Мальцева для Риа Новости.

"Если сочетать гранат с красным мясом и субпродуктами, то поднять гемоглобин получится значительно легче, поскольку кроме железа, нужен достаточный уровень белка и других кофакторов усвоения железа — витамина С, витамина В9, В12 и др.", — сказала РИА Новости практикующий врач-натуропат, нутрициолог, основатель Института практической натуропатии и нутрициологии (ИПНН) Марина Мальцева.

Какова потенциальная польза граната для здоровья?

"Исследования показывают, что гранат в различных формах обладает многими преимуществами для здоровья", - говорит Пономарева.

Помогает защитить от сердечно-сосудистых заболеваний. Есть некоторые доказательства того, что гранаты могут помочь снижать уровень холестерина, что в свою очередь, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть некоторые доказательства того, что гранаты могут помочь снижать уровень холестерина, что в свою очередь, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Противовоспалительные свойства . Содержащийся в плодах витамин С обладает противовоспалительными свойствами, которые могут защитить от многих распространенных заболеваний, таких как некоторые типы рака и диабет 2 типа.

Содержащийся в плодах витамин С обладает противовоспалительными свойствами, которые могут защитить от многих распространенных заболеваний, таких как некоторые типы рака и диабет 2 типа. Снижение высокого кровяного давления . Антиоксиданты, содержащиеся в гранатах, могут помочь снизить высокое кровяное давление, что может сохранить артерии, сердце и мозг функционирует хорошо.

Антиоксиданты, содержащиеся в гранатах, могут помочь снизить высокое кровяное давление, что может сохранить артерии, сердце и мозг функционирует хорошо. Помощь при эректильной дисфункции . Одно исследование показало, что употребление 8 унций гранатового сока каждый день помогает почти половине участники исследования отмечают улучшение эрекции.

Одно исследование показало, что употребление 8 унций гранатового сока каждый день помогает почти половине участники исследования отмечают улучшение эрекции. Помощь при ревматоидном артрите. Исследование обнаружило, что гранат может помочь в лечении ревматоидного артрита за счет уменьшения воспаления и окислительного стресса.

Благодаря богатому на полезные вещества составу гранат и сегодня используют в лечении и профилактике различных заболеваний, в частности для нормализации белков плазмы крови. Однако это лишь один из его распространенных и известных свойств.На самом деле фрукт способен нормализовать множество процессов в организме и восполнить запас необходимых витаминов и минералов. При этом плоды доступны всегда — независимо от того, что они созревают осенью, их можно купить в любое время года.согласилась с коллегой и перечислила шесть полезных свойств граната.Ранее МедикФорум писал о пользе мороженного при боли в горле.

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