Травматолог Уфимцев: скорость исчезновения синяков зависит от здоровья человека

«На скорость исчезновения синяков на теле влияет состояние здоровья человека. У здоровых людей гематомы могут зажить за пять дней», - поделился медик с радио Sputnik

«Если в течение недели есть какая-то положительная динамика, цвет гематомы меняется от фиолетового к зеленому, желтому, она рассасывается, уходит, – обращаться к врачу необходимости нет. Если гематома не уходит, спустя неделю лучше обратиться к врачу», - уточнил специалист.

Очень тонкая кожа;

Кожа повреждена ультрафиолетом;

Поднятие тяжестей;

Наследственность;

Заболевания: артрит, лейкемия (рак крови), патологии печени вплоть до цирроза;

Пьянство, нарушающее работу печени;

Дефицит витаминов (например, недостаток витамина К).

Травматолог Уфимцев рассказал, что изменение скорости исчезновения синяков может говорить об особенностях здоровья человека.По словам Андрея Уфимцева, одной из причин этого являются имеющиеся хронические заболевания, оказывающие влияние на процессы кроветворения и способствующие нарушению свертываемости крови.Еще одна причина – прием препаратов с кроворазжижающим эффектом.Травматолог Уфимцев констатировал: если со здоровьем нет серьезных проблем, гематома должна пройти за срок до трех недель. Сохранение достаточно густого, темного синяка после трех недель – это очень тревожный признак, который требует безотлагательного обращения к медикам.Но лучше всего при появлении синяка следить за его состоянием и по необходимости обратиться к врачу раньше.Если густые и крупные гематомы возникают незаметно для самого человека или от самых незначительных ушибов, это может говорить о разных нарушениях или особенностях:Это может быть признаком нарушения свертываемости крови или повреждения более крупного кровеносного сосуда.Иногда это указывает на венерическое заболевание, такое как герпес, сифилис или гонорея.Если помимо гематомы возникают рвота, головокружение или потеря сознания, то скорее всего ушиб головы вызвал сотрясение мозга.Возможный признак рака крови.Появление таких синяков говорит о риске повреждения органов, других внутренних структур – особенно, если при этом ощущается сильная боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения могут указывать возникающие отеки

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