Нутрициолог Денисова рассказала, что будет, если употреблять чеснок ежедневно, врач Строков сделал акцент на пользе для сердечников

«В зимнее время для многих людей всё более актуальным становится вопрос поддержки и укрепления иммунитета. И если говорить о продуктах, то одними из первых на ум приходят лук и чеснок. Ещё с детства нам говорили, что они защищают от болезней и включают в себя множество витаминов», - рассказала нутрициолог Алена Денисова в статье для портала "Чемпионат".

Польза для здоровья

"Чеснок является частью рода Allium, в который также входят лук, лук-шалот, лук-порей и шнитт-лук. Некоторые из других представителей этого рода обладают некоторыми общими полезными свойствами с чесноком", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Здоровье сердца

Противомикробные свойства

Питательные вещества на порцию

Калории: 4

Белок: 0 грамм

Жир: 0 грамм

Углеводы: 1 грамм

Клетчатка: 0 грамм





Здоровье сердца

"Исследование показало, что этот компонент может уменьшить увеличение сердца в мышиной модели сердечной недостаточности. Чтобы понять влияние на человека, необходимы дальнейшие исследования".

Снижение риска инфекций

Чеснок является важной частью разнообразного и здорового рациона питания. Его можно добавлять в различные блюда для усиления вкуса и увеличения пользы для здоровья. Важно при этом учитывать свои индивидуальные особенности и проконсультироваться с врачом в случае наличия медицинских ограничений.В пищу чеснок используется в небольших количествах и содержит очень мало калорий, жиров, белков и углеводов. Его оздоровительное действие обусловлено содержащимися в нем ферментами и уникальными соединениями. В одном зубчике чеснока содержится:Исследователи из Медицинской школы Университета Эмори обнаружили, что компонент чесночного масла, диаллилтрисульфид, помогает защитить сердце после сердечного приступа и во время операции на сердце. У мышей, получивших этот компонент после сердечного приступа, повреждение пораженной сердечной ткани было на 61% меньше, чем у необработанных мышей.Было также доказано, что чесночные добавки, и в частности экстракт выдержанного чеснока, снижают кровяное давление у людей с гипертонией. По-видимому, это происходит отчасти за счет предотвращения вазоконстрикции или сужения кровеносных сосудов. Хотя эффекты чеснока сравнимы с действием стандартных лекарств от артериального давления, было обнаружено, что люди с недостаточным уровнем витамина B могут не ощутить эту пользу.Чеснок широко известен своей способностью бороться с бактериями, вирусами, грибками и даже паразитами. Одно исследование показало, что аллицин, активный компонент свежеизмельченного чеснока, обладает противовирусными свойствами, а также эффективен против широкого спектра бактерий, включая штаммы кишечной палочки с множественной лекарственной устойчивостью.Аллицин обладает противогрибковыми свойствами, в том числе против Candida albicans, вызывающего дрожжевые инфекции. Его противопаразитарное действие помогает бороться с основными кишечными паразитами, включая лямблии. Исследования также показали, что аллицин может помочь ингибировать рост бактерий, устойчивых к метициллину, Staphylococcus aureus,Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны для почек.

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