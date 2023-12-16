Эксперты назвали простой продукт для борьбы с дефицитом железа, врач Пономарева рассказала как определить, что у вас анемия
Медики напомнили, что одно из важных правил здорового питания - разнообразие продуктов. В меню не только должны быть несколько раз в неделю в разумных порциях красное мясо и птица (безусловно, нужно учитывать способ приготовления, по возможности исключая жареную еду), но и субпродукты.
Это доступный источник полезных веществ, необходимых организму, о котором часто забывают, передает здоровое-питание.рф.
Специалисты рекомендуют обратить особое внимание на говяжье сердца. Сердце содержит в шесть раз больше витаминов группы В, чем говядина, а железа в нем больше в 1,5 раза. А потому такая еда поможет восстановить запасы железа - микроэлемента, который необходим организму для выработки красных кровяных телец.
"Субпродукты не являются самым популярным источником мяса, в основном из-за личных вкусов. Если у вас ограниченный бюджет, куриное сердце может стать доступной частью здоровой диеты", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Куриное сердце также богато витаминами и минералами, такими как железо, витамины группы B и селен. Вам необходимо железо для выработки гемоглобина, который представляет собой белок в эритроцитах который переносит кислород в крови.
"Без достаточного количества железа вы потеряете эритроциты, станете слабыми и утомленными".
Меньше насыщенных жиров, чем в некоторых видах мяса
Насыщенные жиры являются твердыми при комнатной температуре и содержатся в продуктах животного происхождения, особенно в красном мясе и молочных продуктах. Насыщенные жиры иногда называют вредными для здоровья, потому что они могут повысить уровень жира в крови и уровень холестерина, что повышает риск болезни сердца.
Анемия
"Симптомы анемии различаются в зависимости от типа анемии, основная причина, тяжесть и любые основные проблемы со здоровьем, такие как кровотечение, язвы, проблемы с менструальным циклом или рак. В первую очередь можно заметить конкретные симптомы этих проблем".
Организм также обладает замечательной способностью компенсировать раннюю анемию. Если у вас легкая анемия или она развивалась в течение длительного периода времени, вы можете не заметить никаких симптомов.
Симптомы, общие для многих типов анемии, включают следующее:
- Легкая усталость и потеря энергии
- Необычно учащенное сердце биение, особенно при физической нагрузке
- Одышка и головная боль, особенно при физических нагрузках
- Трудности с концентрацией внимания
- Головокружение
- Бледная кожа
- Судороги в ногах
- Бессонница
Анемия, вызванная дефицитом железа
Люди с дефицитом железа могут испытывать следующие симптомы:
- Голод к странным веществам, таким как бумага, лед или грязь.
- Искривление ногтей вверх, называемое койлонихией.
- Болезненность рта с трещинами в уголках рта.
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