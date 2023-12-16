Эксперты назвали простой продукт для борьбы с дефицитом железа, врач Пономарева рассказала как определить, что у вас анемия

"Субпродукты не являются самым популярным источником мяса, в основном из-за личных вкусов. Если у вас ограниченный бюджет, куриное сердце может стать доступной частью здоровой диеты", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Без достаточного количества железа вы потеряете эритроциты, станете слабыми и утомленными".

Меньше насыщенных жиров, чем в некоторых видах мяса

Анемия

"Симптомы анемии различаются в зависимости от типа анемии, основная причина, тяжесть и любые основные проблемы со здоровьем, такие как кровотечение, язвы, проблемы с менструальным циклом или рак. В первую очередь можно заметить конкретные симптомы этих проблем".

Легкая усталость и потеря энергии

Необычно учащенное сердце биение, особенно при физической нагрузке

Одышка и головная боль, особенно при физических нагрузках

Трудности с концентрацией внимания

Головокружение

Бледная кожа

Судороги в ногах

Бессонница





Анемия, вызванная дефицитом железа

Голод к странным веществам, таким как бумага, лед или грязь.

Искривление ногтей вверх, называемое койлонихией.

Болезненность рта с трещинами в уголках рта.

Это доступный источник полезных веществ, необходимых организму, о котором частоСпециалисты рекомендуют обратить особое внимание на говяжье сердца. Сердце содержит в шесть раз больше витаминов группы В, чем говядина, а железа в нем больше в 1,5 раза. А потому такая еда поможет восстановить запасы железа - микроэлемента, который необходим организму для выработки красных кровяных телец.Куриное сердце также богато витаминами и минералами, такими как железо, витамины группы B и селен. Вам необходимо железо для выработки гемоглобина, который представляет собой белок в эритроцитах который переносит кислород в крови.Насыщенные жиры являются твердыми при комнатной температуре и содержатся в продуктах животного происхождения, особенно в красном мясе и молочных продуктах. Насыщенные жиры иногда называют вредными для здоровья, потому что они могут повысить уровень жира в крови и уровень холестерина, что повышает риск болезни сердца.Организм также обладает замечательной способностью компенсировать раннюю анемию. Если у вас легкая анемия или она развивалась в течение длительного периода времени, вы можете не заметить никаких симптомов.Люди с дефицитом железа могут испытывать следующие симптомы:Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны для почек.

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