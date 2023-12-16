«Например, говяжье сердце содержит в шесть раз больше витаминов группы В, чем говядина, а железа в нем больше в полтора раза. Оно поможет восстановить запасы железа – микроэлемента, который необходим организму для выработки красных кровяных телец эритроцитов».

В питании необходимо поддерживать разнообразие, употребляя в пищу многочисленные, не только привычные продукты. Благодаря такому разнообразию «тренируется» кишечник, его бактериальная флора активно развивается, при этом в ней хорошо себя чувствуют полезные бактерии, обеспечивающие крепкий иммунитет. По данным портала здоровое-питание.рф, из широкого ряда мясных продуктов крайне полезными для организма могут быть субпродукты, которые являются богатейшим источником некоторых питательных веществ. Эксперты портала отмечают, что субпродукты могут содержать больше витаминов В и железа в сравнении с мясом.В свою очередь, куриные сердечки обеспечивают организм фосфором, калием, магнием, железом, цинком.Еще один достойный представитель субпродуктов – это печень, которая тоже насыщена железом. Но также в ней присутствует витамин В12, борец с анемией.Помимо прочего, субпродукты дают человеческому организму много белка. Специалисты обратили внимание на язык – этот продукт может быть идеальным поставщиком белка, не содержа в себе жира.Легкие – тоже полезный вид субпродукта. Нежирные, не слишком калорийные, они богаты «чистым» белком и железом, а по содержанию витаминов и микроэлементов не уступают говяжьей вырезке.Они являются природным источником холина – вещества, которое используется нейронами для взаимной связи. Блюда из субпродуктов рекомендуются (при отсутствии противопоказаний) людям после 60 лет.Благодаря большому количеству полезных веществ в своем составе субпродукты улучшают кровообращение и оказывают на организм антиоксидантное действие, снижающее воспаление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хрустящие продукты рекомендуются специалистами для поддержания здорового веса.

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