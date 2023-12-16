Nature Communications: время приема пищи влияет на вероятность инсульта, кардиолог Колобаев рассказал как уменьшить риск





Питание при сердечно-сосудистых заболеваниях

"Здоровое питание и образ жизни являются ключом к профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Это не так сложно, как вы думаете. Помните, что важна общая картина вашего выбора. Сделайте простые шаги, описанные ниже, частью своей жизни, чтобы получить долгосрочную пользу для своего здоровья и сердца. Что касается исследования, но поздний ужин точно не относится к принципам здорового питания, которые необходимо соблюдать", - говорит врач-кардиолог Колобаев Александр, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Продукты для здоровой диеты

большой выбор фруктов и овощей

цельнозерновые продукты и продукты, состоящие в основном из цельнозерновых

Здоровые источники белка (в основном растения, такие как бобовые и орехи, рыба и морепродукты, нежирные или обезжиренные молочные продукты)

жидкие нетропические растительные масла

минимум обработанные продукты

сведено к минимуму потребление добавленного сахара

продукты, приготовленные с небольшим количеством соли или без нее соли

ограниченное или желательно полное отсутствие употребления алкоголя





Расходуйте как минимум столько калорий, сколько потребляете

"Если вам трудно запланировать регулярные физические упражнения, поищите способы включить короткие всплески активности в свой распорядок дня, например, паркуйтесь подальше и поднимайтесь по лестнице вместо лифта. В идеале ваша деятельность должна быть распределена на всю неделю".

Соблюдение оптимального графика приема пищи помогает снизить риск развития серьезных заболеваний, включая заболевания сердца и сосудов. Исследование было опубликовано в изданииУченые провели обширное исследование, чтобы прояснить, как время приема пищи влияет на организм человека. Они проанализировали информацию о 103 389 участниках исследования, преимущественно женщинах в возрасте от 34 до 50 лет.Результаты показали, чтоТо есть, если человек завтракает в 9 или 10 утра, риск увеличивается на 6% или 12% соответственно, по сравнению с теми, кто завтракает в 8 утра.риск, например, инсульта, вырастает до 28% у тех, кто ужинает после 9 вечера. Опасности не подвергаются люди, завершающие прием пищи до 20:00. Эта тенденция была особенно явной у женщин.Кардиолог отметил, что соблюдение здоровой диеты особенно важно при риске сердечно-сосудистстых заболеванийНачните с определения того, сколько калорий вам следует есть и пить, чтобы поддерживать свой вес. Информация о питании и калорийности на этикетках продуктов обычно основана на диете в 2000 калорий в день. Вам может потребоваться меньше или больше калорий в зависимости от нескольких факторов, включая возраст, пол и уровень физической активности.Стремитесь к как минимум 150 минутам умеренной физической активности или 75 минутам интенсивной физической активности (или равному сочетанию того и другого) каждую неделю. .Регулярная физическая активность может помочь вам поддерживать свой вес, не допускать потери веса и достичь физической и сердечно-сосудистой формы.Все эти действия помогут снизить риск инсульта.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны для почек.

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