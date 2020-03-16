Время приема пищи важно в борьбе с лишним весом

Время приема пищи важно при борьбе с лишним весом
Когда вы загораетесь идеей сбросить вес – главный шаг – сокращение калорий, правильное питание и физическая активность. Однако есть шаги, которые помогут оптимизировать борьбу с лишним весом.

Согласно новым исследованиям, время приема пищи также важно. Все сводится к циркадным ритмам организма.

Циркадные ритмы – это любые «физические, психические или поведенческие изменения, которые связаны за ежедневным циклом». В своем исследовании ученые хотели посмотреть, как метаболизм работает в разное время дня и ночи.

Участникам исследования предоставлялось трехразовое питание. Обед и ужин подавали в 12:30 и 17:54 соответственно. Однако одной группе предлагали завтрак в 8 утра, а второй дополнительный ужин в 10 вечера с пропуском завтрака.

Исследователи были удивлены, обнаружив, что, несмотря на одинаковый калораж и потраченную энергию, группа, получавшая «завтрак» вечером, сжигала меньше жира в течение 24 часов по сравнению с первой группой.
Теги : лишний вес, диета, время приема пищи
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Ученые объяснили важность разнообразного питания


Время приема пищи важно в борьбе с лишним весом