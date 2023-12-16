Taiwan News: на Тайване врачи удалили 300 камней из почки женщины, нефролог Петрова рассказала как предотвратить образование камней

299 Фото: https://pixabay.com/photos/back-pain-body-pain-ergonomics-6949392/
Taiwan News: на Тайване врачи удалили 300 камней из почки женщины, нефролог Петрова рассказала как предотвратить образование камней


На Тайване произошел захватывающий случай: женщине удалили более 300 камней из почки после того, как она попала в больницу с высокой температурой и сильной болью в пояснице. По словам самой пациентки, она предпочитала газировку и сладкий чай вместо обычной воды.


По словам медицинского персонала, пациентка призналась, что предпочитает газировку и другие сладкие напитки вместо чистой воды. Специалисты утверждают, что это привело к хроническому обезвоживанию и накоплению минералов в организме женщины, сообщает Taiwan News.

Сяо Юй перенесла экстренную операцию, в ходе которой врачи извлекли из ее почки более 300 камней различного размера, от 5 мм до 2 см. Большинство образований напоминали «маленькие паровые булочки», сообщили хирурги.

"Камни в почках - это термин, который охватывает различные типы маленьких твердых кристаллов. Они могут иметь разные причины и разные пищевые виновники. Некоторые из них связаны с инфекциями почек. Другие образуются из-за того, что в вашем организме слишком много определенных минералов или недостаточно веществ, которые препятствуют образованию камней", - говорит врач-нефролог Любовь Петрова специально для МедикФорум.

Гены тоже могут сыграть свою роль. У сорока процентов людей, у которых появляются камни в почках, есть родственники, у которых они тоже есть. Например, их организм может избавиться от слишком большого количества кальция или слишком малого количества цитрата (химического вещества, содержащегося в цитрусовых) в моче.

"Если у вас уже был камень в почках, ваш врач может порекомендовать лекарство, чтобы предотвратить его повторение. Какой именно, будет зависеть от того, что стало причиной камня".


Также позаботьтесь о своем питании:
  • Пейте много воды. Избегайте обезвоживания, особенно во время тренировок. Стремитесь к употреблению не менее 80 унций в день. 
  • Проверьте этикетку продуктов. Прочтите состав. Избегайте или сократите употребление продуктов с большим количеством ингредиентов, таких как хлорид натрия, глутамат натрия (MSG) и нитрат натрия.
  • Ограничьте потребление мяса. 
  • Выбирайте продукты с умом. Обычно полезно включать в свой рацион больше шпината и орехов. 

Но если у вас есть камни из оксалата кальция, которые являются наиболее распространенным типом, ваш врач может посоветовать вам избегать или ограничивать употребление продуктов с высоким содержанием оксалатов:
  • Орехи, включая миндаль, кешью, фисташки и арахис
  • Соевые продукты, включая соевые гамбургеры, соевое молоко и соевый сыр.
  • Шоколад
  • Овес и овсяные отруби
  • Красная фасоль, темно-синяя фасоль 
  • Свекла, шпинат, капуста и помидоры.
Эти продукты содержат мало оксалатов:
  • Виноград, дыни, бананы
  • Огурцы, цветная капуста, капуста, горох
  • Сыр, молоко, сливочное масло
  • Говядина, бекон, курица, ветчина
  • Цитрусовые: лимоны и лаймы содержат большое количество цитрата, который помогает предотвратить образование камней в почках.

Получайте много кальция: недостаточное количество кальция в рационе может привести к образованию камней в почках. Лучше получать его из продуктов питания, например из нежирных молочных продуктов, а не из пищевых добавок.


Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны для почек.


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