Заедание стресса жирной пищей увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

«Заедание стресса жирной пищей может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 13%», - приводится заключение ученых в The Guardian

Продукты с витамином В6 (авокадо, капуста, грецкие орехи, апельсины и лимоны): данный витамин снижает стресс, помогает поддерживать нормальное функционирование нервной системы.

Продукты с мелатонином (виноград, бананы, гранаты, помидоры, брокколи, овсянка, лосось, яйца): мелатонин не только помогает успокоиться, но и способствует здоровому сну.

Продукты с магнием (гречка, пшено, бобы, шпинат, абрикосы, бананы, кунжут, миндаль): данный микроэлемент оказывает успокаивающее действие на нервную систему, помогая контролировать уровень кортизола – гормона стресса.

Продукты со сложными углеводами (грубые цельные крупы (перловка, овес), бобовые, корнеплоды): они стимулируют выработку серотонина, уменьшающего уровень гормонов стресса в организме.

Продукты с триптофаном (киви, ананасы, сливы, бобовые, творог, овес, арахис, кунжут, индейка): данная аминокислота при попадании в организм способствует увеличению «гормона радости и спокойствия» серотонина.

Жирная пища обычно воспринимается человеческим мозгом как вкусная. Для многих людей в обстоятельствах стресса она становится своеобразным «антидепрессантом», помогающим справиться с напряжением. Но исследователи (Бирмингемский университет) установили: заедание стресса жирной пищей может ухудшить человеку кардиологическое здоровье, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.Научные специалисты констатировали, что при нервном напряжении происходит уменьшение эластичности сосудов. Становясь менее эластичными, они в большей степени подвергаются травмированию, микроразрывам – все это тесно связано с образованием бляшек, развитием атеросклероза.Исследование показало: если в условиях стресса снижается эластичность сосудов, то жирная еда снижает ее еще сильнее. По словам ученых, самой большой опасностью потери сосудистой эластичности становится неспособность сосудов адекватно расширяться и сужаться. В моменты стресса сосуды расширяются, и это ухудшает кровоснабжение сердца и головного мозга. Съедаемые жирные закуски не дают сосудам сузиться. В результате ослабленное движение крови к сердцу или мозгу сохраняется в течение длительного времени, создавая предпосылки к сердечному приступу или инсульту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты серьезно ухудшают состояние поджелудочной железы.

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