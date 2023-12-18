Daily Mail: ученые из Китая нашли пользу дополнительного сна в выходные для сердца

«Дополнительный сон в выходные после рабочей недели способен снизить вероятность сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний», - приводится в нем заключение специалистов Китайского Нанкинского медицинского университета.

«У людей, испытывавших нехватку сна на протяжении будней и затем спавших пару лишних часов в субботу или воскресенье, риск сердечного приступа снижался на 63 процента».

О том, что ученые из Китая нашли пользу дополнительного сна в выходные для сердца, сообщило издание Daily Mail.Исследователями были проанализированы данные более 3 тысяч работавших человек. Оказалось, что участники проекта, имевшие возможность поспать подольше в выходные дни после рабочей недели, имели более крепкое сердце – риск пострадать от сердечного приступа для них был снижен, и весьма существенно.В тех случаях, когда люди недосыпают в течение рабочей недели, после чего вынуждены рано вставать и по выходным, риски патологий сердечно-сосудистой сферы резко возрастают, подчеркивают авторы исследования.По мнению ученых, протяженность ежедневного ночного сна должна составлять в среднем 7 или 8 часов. Если не получается так спать на протяжении рабочей недели, недостаток сна можно восполнить в выходные дни, разрешив себе поспать подольше.Врач-кардиолог Ольга Савонина рассказала ранее в интервью, что непродолжительный дневной сон помогает укрепить здоровье человека и благоприятно сказывается на сердце. По словам медика, такой сон оказывает благотворное влияние на нервную систему: он прибавляет энергии, повышает работоспособность, улучшает концентрацию. Также его польза состоит в позитивном воздействии на систему сердца и сосудов. Привычка подремать после обеда существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта, констатировала кардиолог Савонина. Врач подчеркнула, что дневной сон не должен быть продолжительным – максимум полчаса (пользу может приносить даже 20-минутная дрема).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными была найдена связь между поздними ужинами и подверженностью людей инсультам.

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