Врач Наумова назвала признаки болезни Крона, терапевт Андреева рассказала о том, что можно есть при этом заболевании

Почему возникает болезнь Крона

курение;

тип питания;

лекарства;

стресс.

Симптомы болезни Крона

боли в животе;

нарушение стула (чаще диарея);

возможное наличие крови в стуле;

снижение веса;

внекишечные проявления (поражения суставов, глаз, кожи, печени).

"Научившись избегать этих пищевых триггеров, вы сможете лучше контролировать болезнь Крона, уменьшить желудочно-кишечные симптомы и способствовать заживлению кишечника", - говорит Андреева.

"Острая или жирная пища, цельнозерновые, фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки , орехи и семена, кофеин и алкоголь могут быть более тяжелыми для ваше тело во время обострения".

Алкоголь (смешанные напитки, пиво, вино)

Сливочное масло, майонез, маргарин, масла

Газированные напитки

Кофе, чай, шоколад

Кукуруза

Молочные продукты (при непереносимости лактозы)

Жирная пища (жареная пища)

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Продукты, провоцирующие газообразование (чечевица, фасоль, бобовые, капуста, брокколи, лук)

Орехи и семена (арахисовое масло, другие ореховые масла)

Сырые фрукты

Сырые овощи

Красное мясо и свинина

Острая еда

Цельнозерновые и отруби

Единой причины возникновения этой болезни нет, существует сложный патогенез, то есть механизм развития, который включает в себя генетические и иммунные факторы, особенности микробиома, а также влияющие на это внешние триггеры:В наше время достигнут значительный прогресс в понимании патогенеза болезни Крона, что позволяет находить средства для лечения заболевания.Симптомы заболевания длятся достаточно долго и могут приводить к осложнениям, например к кишечной непроходимости, абсцессам в брюшной полости с вовлечением соседних органов. Нередко болезнь Крона может протекать бессимптомно или малосимптомно, пока не разовьется осложнение, с которым человек и попадает в больницу, где узнает о диагнозе.Иногда болезнь начинается с внекишечных проявлений или перинатальных поражений (повторяющиеся парапроктиты, незаживающие трещины анального канала) — это повод для обследования кишечника.рассказал какой диеты необходимо придерживаться при болезни Крона.не существует научно обоснованной диеты при воспалительных заболеваниях кишечника. Однако большинство экспертов полагают, что некоторые пациенты могут идентифицировать конкретные продукты, которые вызывают у них желудочно-кишечные симптомы, особенно во время обострений заболевания.Избегая «провоцирующих продуктов», вы можете обнаружить, что у вас появились желудочно-кишечные симптомы газов, вздутия живота, спазмы и диарея легче поддаются лечению. В то же время вы дадите воспаленному кишечнику время на заживление боль в животе.Это еще более важно, когда у вас обостряются симптомы болезни Крона.Если у вас возникли проблемы с усвоением питательных веществ из-за болезни Крона, важно соблюдать высококалорийную диету с высоким содержанием белка.Тем самым вы сможете пополнить запас необходимых питательных веществ в своем организме - калорий и питательных веществ. Это поможет вам обеспечить достаточное количество диета при болезни Крона, даже если есть не хочется.Вполне возможно, что по крайней мере некоторые из этих перечисленных продуктов вызовут ваши симптомы:Ранее МедикФорум писал о вреде похмелья для сердца.

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